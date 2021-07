El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que el Gobierno nacional está "trabajando" para que los argentinos que permanecen en el exterior "puedan volver".



"La variante Delta tiene la cualidad de tener una velocidad de contagio impresionante", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio 10, y puntualizó que " en un momento en que necesitamos que, por lo menos, tengan una dosis la mayor cantidad de argentinos, les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión".

En ese sentido, el mandatario resaltó "Estamos trabajando para que los argentinos puedan volver. Yo no sé en qué cabeza cabe que yo disfruto que la gente no viaje. Las Américas tienen el mayor foco de distribución de la variante Delta, que tiene una cualidad de contagio impresionante".

Por último, recordó que el ministro de Salud del Reino Unido "dijo que iban a tener que soportar 100 mil contagios diarios por la Delta" y que "la pandemia no se terminó".