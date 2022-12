El presidente Alberto Fernández celebró el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos y convocó a un "gran acuerdo para terminar con las cadenas de desigualdad que condenan a muchos".

"Hace 40 años, nuestra utopía fue la democracia. Hoy les propongo que nuestra utopía sea la igualdad", sostuvo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En la publicación, el jefe de Estado destacó la recuperación de la democracia en 1983 y afirmó: "Hicimos posible lo que parecía imposible y esa es una victoria de nuestra sociedad. Sabemos que en democracia vivimos mejor, pero también es cierto que no pudimos, no supimos, o tal vez todos los esfuerzos que hicimos no bastaron para terminar con las injusticias y las desigualdades".

"Así como quienes vivimos la dictadura sabemos que la vida cotidiana es hoy notoriamente mejor que hace 40 años atrás, los más jóvenes se enfrentan a un mundo injusto, lleno de frustraciones, donde cada mañana nos preguntamos: ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Por eso hoy quiero invitarlos a soñar los próximos 40 años. No podemos perder más tiempo", reconoció, en un spot publicitario que incluyó en el tuit.

En ese sentido, el Presidente planteó: "Es el momento de mirarnos a los ojos, reconocer todo lo que logramos y hacernos cargo de lo que falta hacer. Hablemos de todo lo que haya que hablar. Debatamos. Hagamos acuerdos mínimos para construir la gran nación que soñamos".

Entre los temas que mencionó para poner sobre la mesa de debate, Alberto Fernández hizo hincapié en el judicial, tras la condena contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Hablemos de justicia, sin duda, una de las grandes deudas que daña nuestra democracia".

"Hablemos de todo y discutamos. Discutamos todo lo que haya que discutir. No importa si hay conflictos, porque los conflictos y sus resoluciones nos hacen más libres. Porque hablar con el que piensa distintos genera integración. Porque separados nos quieren los que sólo le hacen daño al pueblo. Ustedes sabe, dentro de la democracia, podemos hacer todo lo que quieran, pero afuera de la democracia, nada. Porque la democracia es libertad", remarcó.

Aunque, aclaró: "No alcanza sólo con la libertad. También necesitamos un Estado que garantice la igualdad de oportunidades, que le dé a cada uno las herramientas para buscar su felicidad y realizar sus proyectos de vida".

En el tercer aniversario de su mandato, Alberto Fernández realizó una convocatoria: "Hagamos un gran acuerdo para terminar con las cadenas de desigualdad que condenan a muchos de nuestros compatriotas. Porque la democracia es hacer por el otro, pero sobre todo por los que menos tienen. Hoy el verdadero desafío, la verdadera revolución es la búsqueda de la igualdad".

"El futuro es con fraternidad, con igualdad y en libertad", concluyó.