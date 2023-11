El presidente Alberto Fernández destacó que dejará el Gobierno el próximo 10 de diciembre sin haber sido denunciado por corrupción y enfatizó que se irá a con el "mismo patrimonio" que tenía cuando asumió el cargo hace cuatro años. “La comida de Francisco la pago de mi bolsillo”, afirmó.

Alberto sostuvo que, "a diferencia de otros", se hizo cargo de los gastos de su ropa por que es "lo que corresponde", y "la niñera y la comida" de su hijo Francisco.

Sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno, el Presidente aseguró que la titular del Senado "fue escuchada". "Cristina fue escuchada y hacía declaraciones. Además la escuchaba en privado. Lo que es verdad que no la obedecía en todo lo que quería que la obedezca. Pero no era mi misión y ella lo supo desde el primer día", puntualizó.

"El Presidente no le debe obediencia a nadie", aseveró Fernández y agregó: "Escuchar escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo". "Me decían títere. El títere es el único que termina enfrentado a Cristina”.

"Soy un Presidente que nunca fui denunciado por corrupción y que además dejo el Gobierno con el mismo patrimonio con el que entré. No tengo cuentas ni testaferros ni nada en el exterior y, como yo, los funcionarios de mi Gobierno", remarcó Fernández, en una entrevista con el portal uruguayo El Observador.