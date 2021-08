A partir de la foto que trascendió en las últimas horas, el presidente Alberto Fernández lamentó este viernes la reunión social en Olivos en julio del año pasado con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez y dijo que "no volverá a ocurrir". Fue en un acto en el que anunció la puesta en marcha de la ley que amplía el universo de beneficiarios del Régimen de Zona Fría.

"Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta. Nunca quise esconderme cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre que somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes ", comenzó diciendo el Jefe de Estado.

Y continuó: "La pandemia nos exigió muchas restricciones. Yo le pedí a muchos argentinos que me acompañaran, porque era necesario cuidarnos, era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió en una ciudad. Iban gobernadores, diputados, ministros, secretarios, empresarios, futbolistas, actores, actrices, gente que tenía problemas y necesitaba ser oída. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo. Un vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa".

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento", manifestó Fernández sobre el hecho puntual de la celebración.

"Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Todos lo supieron porque nosotros lo contamos. Porque no ocultamos nada. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos. Los que vivimos con gente que no tiene nada que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir", concluyó el Presidente.