El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, reafirmó este viernes su objetivo de equiparar las oportunidades de desarrollo en cualquier punto del país y puso como ejemplo la cumbre celebrada este mediodía en la sede local de Gobernación, con el Gabinete federal y el programa Capitales Alternas. "No es lo mismo mirar las estadísticas desde un despacho de Buenos Aires que que venir al territorio. Los números son cifras y detrás hay seres humanos", afirmó al anunciar obras y medidas por 76.616 millones de pesos para la provincia.

Pero en su discurso no pasó por alto una demanda que le formularon sus anfitriones, Omar Perotti y Pablo Javkin, y agregó: "En Rosario el crimen organizado se ha instalado, y no puede ganarnos", sino que es "la Argentina quien le tiene que ganar al crimen organizado".

"Estamos aportando gente de fuerzas federales y recursos, para que venga a colaborar con las fuerzas provinciales, es un problema de Argentina y no debe ganarnos. No es un problema de santafesinos, es de argentinos", señaló.

En esa línea, atendió en consonancia la misma demanda que antes el gobernador le había hecho al Congreso de la Nación: pidió que los diputados de la Nación "retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia Federal", que ya presentó en el Senado los santafesinos Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun.

Entonces dijo: "Hay que poder dotar a Rosario de la fuerza judicial necesaria para poder actuar. Estamos esperando que los diputados hagan su parte, confundieron a muchos, dijeron que era una ley en busca de la impunidad. ¡No! Era una ley para resolver estos problemas, para darle una pelea frontal al narcotráfico, al contrabando, la trata de personas".

Asimismo, el jefe de Estado prosiguió con el mismo tópico: "Nos queda ese tema pendiente y espero que los diputados retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia federal. Háganle las reformas que consideren, pero no lo dejen. Uno de los cinco problemas que me cuesta resolver no depende de mí sino de los diputados de la Nación. Y que los diputados de Santa Fe lleven esa voz a la Cámara y cuenten lo que le está pasando a Rosario y a Santa Fe por no tener los tribunales y fiscales suficientes para poder enjuiciar al crimen organizado, que no es cualquier crimen", exclamó.

"No estamos ante un delito más, no son ladrones de carteras, es enjuiciar un sistema criminal que se ha instalado en un lugar para complicarle la vida a los rosarinos, santafesinos, argentinos en definitiva. Ojalá me ayuden a sacar adelante esa ley", recalcó.

Entre otros anuncios, el jefe de Estado dijo que se instalará un hospital de campaña del Ejército Argentino en el predio del Liceo Militar de Funes, para contribuir a sumar camas de internación en el marco de la pandemia.

Fernández consideró que el coronavirus "no se fue, vuelve y con más virulencia", y volvió a defender la decisión de suspender las clases presenciales por dos semanas en el AMBA. "Es un tiempo muy difícil que hay que comprenderlo", dijo.