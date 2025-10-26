Agustín Rossi, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en Santa Fe, votó este domingo en la mañana y se mostró optimista de cara a los resultados de la jornada electoral. El dirigente llegó a la escuela de votación acompañado de su equipo y saludó a los vecinos presentes.

“Contento y con expectativas. Venimos de hacer una campaña muy intensa recorriendo toda la provincia”, afirmó Rossi, resaltando la recorrida por distintos departamentos santafesinos en las últimas semanas.

El candidato peronista también destacó el contacto directo con los votantes durante la campaña. “En esas recorridas uno se encontró con mucha gente enojada, angustiada, pero también con voluntad de participar y decidir”, señaló.

Rossi sostuvo que el contexto nacional es desafiante. “Es un momento muy difícil para Argentina, pero confiamos en que nuestra propuesta pueda generar un buen resultado en las urnas”, agregó el dirigente.

La jornada electoral en Santa Fe se desarrolla con normalidad, con miles de ciudadanos habilitados para votar a sus representantes en la Cámara de Diputados. Rossi se sumó a la expectativa general de que la participación será alta y que los resultados reflejarán la voz de la ciudadanía.