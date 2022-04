El exministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que el Frente de Todos (FdT) "no se va a romper" y que si hay diferencias dentro de la coalición gobernante "se expresarán en las PASO”, de cara a las elecciones del 2023, al tiempo en que analizó que "los que hablan de debilidad institucional están delirando”.



En declaraciones radiales, el dirigente se refirió a los debates al interior del oficialismo y afirmó que “la realidad es que hay tensiones internas, hay miradas distintas que están puestas en el cómo vamos a resolver” los problemas.



"Todos coincidimos en que tenemos que resolver el tema de la inflación y el ingreso. El Gobierno tiene que salir a potenciar el desarrollo y la gestión en cada una de las áreas”, analizó el exfuncionario nacional.



En ese marco, advirtió que “es un delirio hablar de ruptura en el espacio", y planteó que "no hay motivos para que eso suceda" ya que "independientemente de las diferencias, nadie ha roto el Frente de Todos y no se va a romper".



"Si siguen existiendo diferencias, se expresarán en las PASO”, continuó y remarcó que “los que hablan de debilidad institucional, están delirando”.



Luego, Rossi planteó que “los desafíos que tiene el gobierno de Alberto Fernández pasan por la política de precios y de ingreso de la población”, e instó además a "atender la situación de los trabajadores informales".



En ese sentido, señaló que “el 40% del mundo del trabajo en Argentina, lo constituyen los trabajadores informales" y apuntó que "cuando uno analiza de punta a punta el año, el promedio de los salarios le ganaron a la inflación, por dos o tres puntos".



"Cuando se mete en el rubro de los trabajadores registrados, le ganaron por 8 puntos a la inflación y los trabajadores no formales, perdieron por 12 puntos”, dijo.



Luego, el dirigente sostuvo que el Gobierno "debe tener políticas activas para recomponer la situación de las familias más castigadas por la crisis económica" y graficó que cuando en el año 2009, Cristina Kirchner anunció la Asignación Universal por Hijo (AUH), "también sonó disruptivo".



"Ahora lo que se propone es un ingreso básico universal, es un ingreso de emergencia para que nadie quede en la canasta de la indigencia. Si esto hace un tiempo atrás era una propuesta, hoy es claramente una necesidad”, indicó.