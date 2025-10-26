El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, votó este domingo al mediodía en la escuela N° 463 General San Martín, ubicada en calle Ocampo al 100 de la ciudad de Rosario.

El postulante libertario estuvo acompañado por la diputada nacional Romina Diez, principal referente del espacio que lidera Javier Milei en la provincia de Santa Fe. Ambos se mostraron distendidos y dialogaron con los medios presentes en el lugar.

Pellegrini calificó la jornada como “una elección histórica e importante” y sostuvo que “hoy se define si terminamos de cambiar el rumbo del país”. El dirigente destacó además el esfuerzo de los argentinos en el contexto actual.

“Es un día bisagra y los argentinos se vienen esforzando mucho, así que ojalá podamos seguir este camino”, expresó el candidato tras sufragar.

Por último, confió en que la participación será alta y convocó a la ciudadanía a votar. “Creemos que va a ser una participación mucho más grande. Invitamos a que todos vayan a votar porque el cambio se hace en las urnas”, concluyó Pellegrini.