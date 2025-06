El diputado provincial Walter Agosto advirtió que la provincia de Santa Fe incurre en un riesgo financiero gravoso con la reciente autorización que el oficialismo en Legislatura le otorgó al gobernador Maximiliano Pullaro para tomar deuda por hasta 1.000 millones de dólares.

“El monto es desproporcionado, muy alto con cualquier variable económica de la provincia y con otros endeudamientos del pasado, por 100 millones, o 50 millones de dólares, con organismos de crédito y con proyectos específicos para asignarlo. Pero acá la provincia obtuvo 1000 millones de dólares de endeudamiento, que sería más que triplicar la deuda que tiene hoy. Actualmente, la provincia tiene un stock de deuda de 500 millones y algo de dólares. Además, ya Santa Fe tiene autorización para endeudarse por presupuesto y por otras leyes vigentes por USD640 millones”, razonó el legislador del bloque Hacemos Santa Fe, referenciado en Omar Perotti.

Como ex ministro de Economía provincial, Agosto asume que tomar deuda no es malo per se, y menos si el objetivo es costear obras de infraestructura, como ha declamado el Ejecutivo en esta oportunidad. El problema es el cómo y el cuánto. “Ojo con las magnitudes –advirtió Agosto– . No es buen momento para salir a tomar en el mercado de capitales 1000 millones de dólares; primero porque Santa Fe no los necesita, y porque el costo hoy es de 11 o 12 por ciento anual en dólares. ¿Quién se endeuda en dólares hoy?”, cuestionó en declaraciones a Nota22.

“Nadie piensa en este endeudamiento hoy, a tasas tan elevadas cuando en el mundo lo noral es 4 o 5% anual. Nadie piensa hoy porque total se pagará en 6 o 7 años, pero el tiempo llega, y la provincia no fabrica dólares, recauda pesos, entonces ojo con el endeudamiento en dólares. El mercado no está totalmente estable aunque el dólar esté tranquilo y la inflación haya bajado. El mundo es adverso, el riesgo cambiario de una devaluación está presente”, alertó.