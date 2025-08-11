Un nuevo giro sacude a la causa que involucra al exjuez federal Marcelo Bailaque. La defensa del abogado tributarista rafaelino Guillermo Zenklusen, también imputado en el expediente, presentó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal que podría derivar en la anulación del proceso.

El recurso argumenta que, según el Código de Procedimiento vigente antes de que en mayo de 2024 comenzara a regir el sistema acusatorio en Rosario, el caso debería tramitar ante un juez y no bajo la nueva modalidad procesal.

La movida sorprendió en tribunales porque la propia Casación, por dos votos a uno, había rechazado una solicitud similar presentada por Bailaque. Sin embargo, en esta oportunidad, dos magistrados decidieron abrir la queja y escuchar a la defensa de Zenklusen.

La resolución lleva las firmas de Carlos Mahiques —quien ya se había pronunciado a favor de Bailaque en disidencia— y de Mariano Borinsky, que ingresó en el expediente en reemplazo de Diego Barroetaveña.

Zenklusen está representado por Juan Ignacio Pascual, exsecretario de Casación y colaborador en publicaciones periodísticas junto a Borinsky, con quien también integró la Comisión de Reforma del Código Penal en 2017 y la reformulada bajo el gobierno de Javier Milei. Esa coincidencia alimentó especulaciones sobre la influencia que podría tener en el avance de la causa.

Pascual comparte la defensa con María Masanti, exintegrante del Juzgado Federal 9 durante la gestión de Juan José Galeano, con una trayectoria como abogada particular que incluye la representación de la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la participación en querellas contra el exsecretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.

(NA)