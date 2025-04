Rubén Dunda, ex presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y figura clave en la defensa de los derechos humanos durante los años 70, reflexionó sobre los desafíos actuales de la democracia argentina y la importancia de mantener viva la memoria histórica. Fue en el marco de una entrevista reciente en el programa Estamos de vuelta en radio Sí 98.9 junto a Leo Ricciardino.

Dunda recordó su participación en la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas, creada en 1973, y cómo su labor en la denuncia de crímenes de lesa humanidad lo llevó al exilio durante la última dictadura militar. “No imaginaba que investigar el secuestro de Ángel Brandazza me costaría el exilio y la cárcel”, expresó, destacando los riesgos que enfrentaron quienes lucharon por la justicia en esa época.

El ex legislador enfatizó que la democracia no es un estado permanente, sino una construcción diaria que requiere el compromiso de la sociedad. “La democracia es una construcción diaria que no debemos dar por sentada”, afirmó, señalando la necesidad de defender los valores democráticos frente a discursos autoritarios y negacionistas que resurgen en la actualidad.

Dunda también hizo hincapié en la importancia de la educación y la memoria colectiva para prevenir la repetición de los errores del pasado. “La memoria es un acto de justicia y una herramienta para construir una sociedad más justa y solidaria”, sostuvo, instando a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la defensa de los derechos humanos.

Escuchá la entrevista completa