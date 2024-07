En medio de la tensión cambiaria y financiera del país, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes que al Gobierno no le “importa” el valor del dólar y que tampoco lo preocupa el avance del riesgo país.

“Más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”, indicó el funcionario, tras la caída de los índices mencionadas, este lunes.

Luego, el portavoz aseguró que el Gobierno no está preocupado ni por el precio del dólar ni por el riesgo país, y ratificó que el objetivo es terminar con la emisión de pesos.

“La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”, enfatizó.