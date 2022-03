El ex diputado nacional y ministro de Defensa por el Frente de Todos, Agustín Rossi, dialogó con Sí 98.9 sobre el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional que será debatido en estos días en la Honorable Cámara de Diputados. En esa línea, aseguró que “el acuerdo que se terminó arribando era el único posible, además sostuvo que es un trato razonable y heterodoxo desde todo punto de vista ya que no sigue las recetas tradicionales del Fondo”.

En ese sentido señaló que el acuerdo se sale de los que habitualmente suele promulgar la entidad financiera internacional, ya que en este caso, “no hay reformas laborales, previsionales ni impositivas, más cuatro años y medio de gracia para pagar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri”.

“Soy optimista y creo que se va a obtener un buen resultado en la votación, y si bien no conozco los detalles porque no estoy allí, me parece que va a haber un importante caudal de votos positivos, obviamente también va a haber abstenciones, ese va a ser el escenario”, pronosticó el avezado dirigente.

Sobre la jugada de Alberto Fernández quien intenta posicionarse en la interna del Frente de Todos con una salida exitosa en la votación, Rossi aseguró que es Alberto quien “toma las decisiones de gobierno, como también dijo Cristina que era él quien tenía la lapicera”, como ocurrió en este caso en una situación que “no fue creada por el Frente de Todos”.

“Uno no hace política sin tener en cuenta el entorno, lo hace en el marco que se permita hacer política, por eso cuando se califican las acciones un hecho puede ser calificado de las mismas maneras según las condiciones, no es lo mismo cruzar el río con tormenta que sin tormenta”, explicó.

“El default nos hubiese dejado fuera del mundo y cualquier otro acuerdo hubiese generado un rechazo del conjunto de la población”, señaló Rossi y aseguró que, en términos electorales esta situación deja al oficialismo “en cancha” para pelear por la renovación de autoridades en las elecciones de 2023.

En cuanto a la actitud de la oposición, el legislador nacional aseguró que el acuerdo fue “la peor noticia que podía recibir el macrismo y planteó que “lo que hay detrás de las críticas es una actitud de obstaculizar todo lo que se pueda al Gobierno, tratar de poner palos en la rueda e impugnar todo tratando de buscar diferentes excusas”.

Escuchá la nota completa: