La Cámara de Diputados comenzará a analizar en los próximos días en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado esta semana por el Poder Ejecutivo al Congreso. En este marco, ya comenzó el "poroteo" que busca adelantar lo que será la votación. Por su parte, la postura de los representantes santafesinos está dividida en ambas Cámaras (al igual que en 2018) y algunos aún no se pronunciaron al respecto.

Al ser el tercer distrito electoral del país, Santa Fe cuenta con tres representantes en el Senado y 19 en Diputados. Aunque reñida, la votación en 2018 de los representantes provinciales estuvo inclinada hacia el rechazo de la legalización del aborto: concluyó dos a uno -en contra- en la Cámara Alta y diez a nueve -también en contra- en la Cámara Baja. Sin embargo, hay chances de que este escenario se revierta.

Un Senado más verde

En el Senado, en 2018 el proyecto cosechó el voto positivo de María de los Ángeles Sacnun (PJ), el negativo de Carlos Reutemann (nunca fundamentó su postura), y la abstención del actual gobernador Omar Perotti, que presentó un proyecto propio de despenalización. En el lugar del actual gobernador ingresó Roberto Mirabella, quien anticipó que su voluntad será adherir al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

"Tengo una posición tomada, es una cuestión de salud pública. Estoy a favor. Es un tema complejo que toca valores y convicciones personales, pero es necesario evitar los extremos y buscar salidas donde lo principal sea la salud pública”, mencionó Mirabella la semana pasada en una entrevista con Aire de Santa Fe. En tanto, se entiende que tanto Sacnun como Reutemann sostendrán la postura de 2018.

Diputados, empate técnico e incertidumbre

En 2018, el proyecto cosechó en la Cámara Baja diez votos en contra y nueve a favor. De estos 19 diputados santafesinos se renovaron nueve, por lo que ya se conoce la postura de al menos diez. Así las cosas, se espera que Albor Cantard, Marcos Cleri, Josefina González y Gonzalo Del Cerro sostengan su voluntad de acompañar el texto.

Por el lado del "no" irían Luis Contigiani (por su postura hace dos años se quebró la relación con el Partido Socialista), Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Vanesa Massetani, José Núñez y Gisela Scaglia. Según el sondeo que realizó Rosarioplus.com, de los nueve legisladores santafesinos restantes, hay cinco que apoyarán el proyecto y dos que definitivamente no lo harán. En tanto los dos restantes no respondieron ante la consulta.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, expresó en reiteradas ocasiones su postura en contra de la legalización del aborto. Esta semana, en declaraciones a El Destape Radio volvió a hacer hincapié en su rechazo y además propuso realizar un plebiscito para que lo decida la sociedad.

En tanto Carolina Castets señaló a este medio que su voluntad será rechazar el proyecto, y sostuvo: "Hay que analizar cada caso de la forma más rápida posible para no penalizar a una mujer y darle todas las opciones posibles para no llegar a un aborto. No acepto el aborto como un método anticonceptivo. Creo que se debe educar a todos y prevenir los embarazos no deseados. Creo que las mujeres tenemos derecho sobre nuestro cuerpo pero la vida que podemos llevar en nuestro vientre también tiene derechos".

Juan Martín Musacchio y Ximena García (Juntos por el Cambio) confirmaron ante la consulta que adherirán al proyecto presentado por el Ejecutivo. En tanto, Enrique Estévez (Bloque Socialista), Germán Martínez y Patricia Mounier (Frente de Todos) ya adelantaron públicamente que también votarán a favor de la legalización.

Asimismo, las dudas recaen sobre Esteban Bogdanich y Alejandra Obeid (Frente de Todos), quienes no respondieron a la requisitoria.

Así las cosas, son nueve los legisladores que votarán a favor, ocho que lo harán en contra y dos que aún no se expresaron al respecto.

El tratamiento

Sobre el tratamiento del proyecto, se espera que esta semana se realice la convocatoria a las reuniones informativas en comisiones, donde se escucharán voces a favor y en contra de la legalización del aborto, tras lo cual se buscará aprobar un dictamen. Según el poroteo general, el proyecto conseguiría la media sanción y esto sería a mediados de diciembre. El Senado, de tinte más conservador y donde las especulaciones son mayores, tendrá la última palabra.