El presidente Javier Milei visitará Santa Fe en los próximos días, en el marco de su gira nacional con vistas a las elecciones legislativas de 2025. La diputada provincial Silvia Malfesi, de Somos Vida y autorreferenciada en el espacio libertario, confirmó la llegada del primer mandatario, aunque sin brindar detalles logísticos del evento, que se mantienen en estricta reserva.

Malfesi aseguró que la presencia del presidente está confirmada, a pesar de las demoras en la definición del itinerario exacto: “Sí, va a venir. Se estaba viendo bien cómo materializarlo y qué lugar. Pero va a venir a la provincia y me parece muy bien. Eso hace realmente a la inmediatez, que venga, que esté cerca de la población y que él como líder realmente manifieste esto”, dijo a LT9.

Se espera que la visita se concrete en los "primeros días de octubre próximo". Respecto a la locación, la diputada indicó que la definición está aún pendiente, señalando: “Puede ser Santa Fe, Rosario o un lugar rural cercano a la ciudad de Rosario. Pero venir, va a venir”.

La agenda presidencial tendrá un marcado tono proselitista, buscando dar impulso a los candidatos locales de LLA. Malfesi destacó la importancia de la presencia del presidente para el rearmado electoral en la región, en un momento crucial para la construcción política del espacio.

“Me parece muy bien porque eso es muy importante para hacer una campaña buena. La presencia del presidente va a hacer más robusta la campaña y la gente va a abrir más los ojos. Hay mucha apatía cívica, la gente está cansada y los vivillos de siempre van a arrastrar a sus huestes a votar el 26 de octubre”, señaló la diputada.

¿Asistirá Pullaro?

La llegada de Milei a la provincia, aunque centrada en la campaña, inevitablemente pondrá en el escenario público dos ejes de alta tensión con el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro: la seguridad y la obra pública.

En materia de seguridad, Nación y la provincia mantienen una colaboración pragmática, con el apoyo de fuerzas federales y logístico del Ejército ante la crisis del narcotráfico, lo que ha reportado un descenso "contundente y muy claro" de los homicidios en Rosario de acuerdo a lo expresado por sendos oficialismos.

Sin embargo, se anticipa que el gobernador Pullaro buscará presionar a Milei respecto a la paralización de obras públicas pendientes, que deberían ser cubiertas con fondos nacionales. Será, entonces, un nuevo capítulo en la dinámica que revela la fricción entre la necesidad provincial de inversión en infraestructura y la política de “déficit cero” del gobierno nacional.

Revertir la derrota electoral

La visita del presidente Milei se enmarca en una gira vertiginosa para impulsar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones.

Al enfocarse en la figura del presidente, la estrategia busca compensar las debilidades estructurales del partido en la provincia, una estrategia que replica en todo el país, dando incluso prioridad al color del partido por sobre las figuras políticas.

El objetivo central del viaje, además del acto público, es mantener reuniones con los candidatos de LLA en Santa Fe para generar material proselitista (fotografías y videos) que luego serán amplificados en redes sociales.

La elección de Rosario como foco, pese a las dudas logísticas sobre el lugar, es crucial: en comicios recientes, los libertarios perdieron la ciudad, quedando en tercer lugar.