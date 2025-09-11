El viernes 12 de septiembre a las 18hs en la librería Homo Sapiens (Sarmiento 829) se presentará “Vale la pena. Ensayos sobre la militancia, el compañerismo y el porvenir”, el nuevo libro del politólogo, docente de la UNR y militante, Sebastián Artola. Participarán de la presentación Beatriz Dávilo, Roberto Retamoso y Juan Manuel Nuñez.

Publicado por la Editorial Orilla Brava, el libro es una memoria y un balance de casi 30 años de militancia, escrito desde la interioridad de una experiencia política, que se inicia a mediados de la década del 90, atraviesa los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001, el ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, el macrismo, el gobierno del Frente de Todos y llega hasta el triunfo electoral de Javier Milei.

Ahora bien, como el autor aclara no es una autobiografía, pero tampoco una historia en el sentido estricto de su ejercicio. Es un ensayo político y reflexivo que bucea en los debates, desafíos y dilemas que habitaron esas construcciones colectivas, proponiendo, a la vez, una lectura de esas experiencias y recorridos en diálogo con la época y el presente.

Sin concesiones y buscando siempre ir al hueso, con un estilo ágil, despojado y sanguíneo, Artola formula un conjunto de interpretaciones e hipótesis para pensar la llegada al gobierno de la extrema derecha en el país de la mano de Javier Milei así como también el estado de situación que atraviesa el peronismo y el campo popular, “a modo de aporte para hacer frente a este tiempo y, sobre todo, para ser capaces de construir una salida y un proyecto alternativo a las políticas de ajuste y crueldad que gobiernan este tiempo”.