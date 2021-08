El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, pegó el faltazo este lunes al llamado de la Justicia que lo requirió para una audiencia imputativa en el marco de la investigación de la causa por juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Los fiscales del caso, molestos con la decisión del legislador, solicitaron se lo declare en rebeldía pero la jueza Eleonora Verón no estuvo de acuerdo, aunque fijó una nueva fecha en los mismos términos de la audiencia original.

"Él tenía una obligación y no la cumplió. No vino, demostrando una vez más que no va a cumplir con las decisiones judiciales", despotricó el fiscal Luis Schiappa Pietra desde el Centro de Justicia Penal. En tanto que su par Matías Edery celebró que, al menos, la magistrada haya fijado una nueva fecha para la audiencia "restando valor" a los argumentos presentados por algunos senadores en respaldo a Traferri.

"Todas las personas citadas por un juez vienen, se sientan y escuchan", resaltó Edery, quien además recordó que el legislador sanlorencino tiene la garantía de que "se va libre", por los fueros que el Senado tiene como garantía constitucional.

Por su parte Schiappa Pietra prefirió no adelantar cuáles son los cargos que presentarán contra Traferri más allá de lo conocido (formar parte de una estructura de juego ilegal), pero anticipó: "Hay pruebas nuevas sobre este punto".

El proceso, atravesado por el peso político de Traferri y el acompañamiento que recibe por parte de otros seis senadores, busca develar el presunto rol del histórico dirigente peronista en una gran estructura ligada el juego ilegal en la provincia de Santa Fe.