“Hoy lo que está en juego son dos modelos de política, aunque el escenario pueda ser de tercios”, resumió Alejandrina Borgatta, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la lista con Caren Tepp y Agustín Rossi. Esta concejala de Villa Constitución, figura emergente en el peronismo santafesino, pasó por Así de bien, en Sí 98.9, y expuso el escenario electoral que hoy se plantea polarizado entre quienes apoyan todavía la gestión de La Libertad Avanza y quienes la resisten. “Por más que haya quienes intentan una avenida del medio pero que en el fondo juegan con el modelo Milei”, desestimó en alusión a la otra pata de la pulseada en Santa Fe, la lista del frente Unidos, que impulsó el gobernador radical Maximiliano Pullaro y que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO) y el diputado socialista Pablo Farías.

“Hay dos modelos que están en pugna, el modelo de la crueldad y del ajuste que encabeza Javier Milei y el que encarna Fuerza Patria, que en este año y medio demostró en el Congreso siempre defender los intereses de la mayoría”, expresó.

Borgatta valoró la heterogeneidad que plantea la lista de esta alianza peronista, desde Caren Tepp en Ciudad Futura hasta el intendente de Pérez, Pablo Corsalini. “Cada uno demuestra su coherencia, a diferencia de otros que en este año y medio saltaron del barco y perdieron el horizonte, tratando de disfrazarse de algo que no son”, fustigó la candidata en diálogo con Leo Ricciardino.

Concejala en Villa Constitución, ella debió reflexionar sobre el hecho de que el voto libertario fue mayoría en esa ciudad donde las medidas de Milei contra la industria y el mercado interno tienen en jaque a su marca emblema, Acindar. “Yo creo que la gente ahí confió en una persona que venía a plantear que el ajuste lo iba a pagar la casta y que al trabajador se lo iba a cuidar, se le iba a a sacar la carga impositiva y un montón de de cuestiones que que en ese momento planteaba Milei. Pero no responsabilizo a la gente, responsabilizo a nosotros, el peronismo. En realidad, LLA ganó pero con un 50 por ciento de vecinos que no fueron a votar. Es decir, hay un 50% que está enojado con todos, LLA incluido. Hay, sí, casi un 30% que eligió a LLA, pero además el peronismo presentó 5 listas. Solo dos candidatos fuimos por dentro del PJ. Todos querían ir por afuera porque en ese momento peronismo era mala palabra. Y no, la cuestión es ir por dentro del PJ, con autocrítico y debate”.

La definición de la lista en Fuerza Patria dejó heridos y prescindentes, pero logró el mérito de constituir la unidad y evitar fugas de listas por fuera del armado opositor. Borgatta, cuyo sector de pertenencia es La Cámpora, fijó la clave en la experiencia del armado de la lista de convencionales constituyentes. “Esa experiencia nos sirvió para ser amplios y mostrar a otros compañeros y compañeras que vienen teniendo un trabajo de construcción política muy importante, como es el caso de Ciudad Futura en Rosario. El desafío es seguir ampliando hacia todos aquellos sectores que se sienten hostigados por estas políticas, por los que no se sienten representados por este modelo cruel de La Libertad Avanza”, afirmó.

Para esta joven dirigente el mejor activo de esta construcción opositora es la pluralidad coherente. “Tenemos que ser amplios, escuchar mucho lo que la comunidad nos dice, y también entender por qué en su momento votó a Milei”, meditó.

Borgatta comentó el presente de su ciudad, donde hay 500 trabajadores de Acindar suspendidos y cobrando el 75% del salario, con una estela de decenas de fábricas satélite que sufren el parate de la siderúrgica. “El 80 por ciento de esas pymes y talleres metalúrgicos afirman que su actividad cayó abruptamente, que hoy trabajan al 40% de su capacidad. Sólo el 8% dijo que su actividad creció. Son números catastróficos. El consumo cae, afecta a los comercios, y toda la economía se resiente así”.

Dicho eso, marcó diferencias con el calibre opositor que hoy exhiben Pullaro y Scaglia. “La gente no es ingenua, y sabe que en este año y medio acompañó absolutamente todo lo que planteó Milei. Lo vimos en el veto a los aumentos de las jubilaciones, y también respecto de la emergencia en discapacidad. Con nosotros no hay sorpresas ni proyectos de avenida del medio. Por eso decimos que en octubre se ponen en juego dos modelos antagónicos”, cerró.