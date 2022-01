El fiscal Luis Schiappa Pietra habló con RosarioPlus sobre las amenazas a su colega Matías Edery: "No podemos verlas como un hecho aislado, de una persona que se vio cercada por una una imputación penal. Es parte de algo mucho mas complejo, que las instituciones de la provincia tienen que asumir seriamente y enfrentar. Quien amenaza integra un grupo que lleva 20 años en Rosario. Por eso el mejor apoyo para nosotros es que todos entendamos que hay que terminar con el crimen organizado y que no hay crimen organizado sin participación estatal. En Santa Fe nosotros eso lo mostramos con pruebas".

Schiappa Pietra es colega de Edery y ambos integran la Unidad de Investigación de Delitos Complejos del MPA de Rosario, desde la cual han perseguido el crimen organizado y llevaron a juicio a otros integrantes de Los Monos, así como tuvieron a su cargo otras causas resonantes, como la de juego ilegal, la de la muerte de "Coto" Medrano y su vinculación con una importante financiera rosarina, los delitos cometidos por el narco Esteban Alvarado o el asesinato en el casino City Center que se presume encargó Guille Cantero, entre otras.

El fiscal añadió: "Agradecemos cada apoyo y ojalá este sea un punto de inflexión sincero e histórico, para ir a fondo contra el delito organizado con respaldo de todos los actores que tienen que involucrarse. Porque insisto en algo, al papá de Luciano Cantero y esposo de la señora que imputó Edery, lo asesinaron en 2013. Y desde entonces, los mercados criminales en Rosario no pararon de crecer".

Edery y Schiappa Pietra ya tienen custodia hace tiempo, justamente por los temas que han destapado y los importantes actores del delito que terminaron en prisión por estas investigaciones. Después de lo que pasó este fin de semana, según informó el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, los mecanismos de protección se van a intensificar.

"El Ministerio Público de la Acusación tendría que reorganizarse para investigar con profundidad los mercados del crimen y del lavado de dinero. Y los actores institucionales de la provincia también deben ayudar a que la politica brinde garantias para ir a fondo. Algunos de los que se mostraron ahora preocupados por la amenaza de la viuda de Cantero, colaboraron directa o indirectamente para frenar imputaciones en causas de corrupción y acuerdan con quienes nos quieren echar a mí y a Edery. Por eso se agradece todo el respaldo, pero hacen falta acciones", dijo Schiappa Pietra.

El fiscal finalizó: "De acá en más, hay que profundizar investigaciones contra el crimen organizado en sus diversas formas, desde la violencia que se ve en las calles y es generada por los grupos mafiosos que venimos investigando, hasta los delitos contra el medio ambiente, de género y los circuitos financieros ilícitos. El MPA se juega eso y nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando. Para eso, se necesitan hechos concretos. La provincia de Santa Fe tiene que decidir qué hacer con los mercados criminales que crecieron en esta última década. Porque hay lógicas de complicidad con el delito que quedaron a la vista y que atraviesan los tres poderes del Estado. Acá hay una sociedad entera amenazada por todo esto, que tiene miedo a las balaceras y a otras violencias que no ceden. Los fiscales que tenemos que investigar, vivimos amenazados hace tiempo, no es esta la primera vez. Y sabemos que los que nos garantizará a todos poder vivir tranquilos es contar con instituciones fuertes".

Las amenazas

"Hijo de puta, esto no va a quedar así", le dijo Lorena Verdún al fiscal Matías Edery, uno de los integrantes de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos del MPA que la había llevado nuevamente ante un juez. La viuda del "Pájaro" Cantero ya había sido condenada antes por lavado de activos y por tráfico de drogas, pero hasta la madrugada del martes 18 de enero, estaba en libertad. Ese día, uno de los 21 allanamientos que se hicieron en barrio La Granada, encontró en su casa dinero que no puede justificar y un arma no declarada. Por eso estaba siendo imputada y se le dictaba prisión preventiva.

La amenaza se produjo cuando la audiencia estaba por terminar. Verdún y otras personas que habían sido detenidas pocos días antes, habían tenido que dar explicaciones por lo encontrado. Y por un video intimidatorio, en el que se veía a varios jóvenes disparando con armas de fuego en la terraza de su casa en Nochebuena. A su hijo Uriel Luciano, que vive a tres cuadras, se le había encontrado en los allanamientos un arsenal entre los que había más de veinte pistolas, ametralladoras y municiones que perforan chalecos antibala. Cuando la justicia resolvió la prisión preventiva, la viuda de Cantero respondió con la intimidación mencionada al comienzo de esta nota, que impactó muy fuerte en una opinión pública que no termina de entender las causas por la que persiste la presencia de la banda de Los Monos, aún cuando la mayoría de sus líderes han caído presos.

Los respaldos a Edery

Tras la gravísima amenaza, durante todo el fin de semana se fueron sumando respaldos al fiscal en redes sociales. Por un lado, hubo tweets de legisladores de todo el espectro político, inclusive de aquellos que ayudaron a evitar el paso por Tribunales al senador Armando Traferri cuando Edery y Schiappa Pietra pidieron imputarlo, con abundantes pruebas que vinculan al senador sanlorencino con el juego ilegal.

El Colegio de Magistrados se expresó con una declaración. Y el gobierno provincial también salió a jugar oficialmente: “Se decidió poner a disposición de Matías Edery lo que requiera que requiera para su protección, tras las amenazas recibidas. Esta semana se le dio un duro golpe al delito. Seguiremos trabajando junto a la Justicia. No hay más vínculos con el delito", publicó la cuenta oficial de Gobernación Santa Fe en Twitter.

Cuando caía el domingo, se conoció el posicionamiento del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que a través de su cuenta en Twitter mencionó: "El MPA manifiesta su más enérgico repudio. La Fiscalía Regional 2 inició una investigación penal preparatoria, se ordenaron las diligencias correspondientes para cautelar toda la evidencia y se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para proteger la integridad física del fiscal amenazado. El MPA advierte que no permitirá ningún tipo de condicionamiento a la independencia con la que ejercen sus funciones los y las fiscales y todas las personas que trabajan a diario en la persecución penal de los delitos cometidos en la provincia de Santa Fe".