En Rosario varias escuelas reclamaron por estar sin gas y con instalaciones que les impiden conectar estufas eléctricas, y el gobernador respondió que se "hará lo que se tenga que hacer" para arreglarlas, aunque también dijo que "los tiempos cambiaron y antes las condiciones mínimas eran otras".

El retorno a la presencialidad escolar en Rosario esta semana coincidió con una fuerte ola polar que afecta al centro del país. Así, en las últimas horas varios establecimientos educativos activaron reclamos por la falta de gas y por tener instalaciones inadecuadas como para conectar estufas eléctricas. En ese marco, desde el móvil de la Sí98.9 se le preguntó al gobernador Omar Perotti si habrá chance de activar un plan de contingencia en las próximas semanas, para que luego del receso invernal esas escuelas se pongan en condiciones. Y el mandatario santafesino respondió: "Todo lo que se pueda hacer para mejorar un establecimiento educativo, se hace. Hubo revisiones en el regreso de las vacaciones y se trabajó en la adecuación para todos los resguardos con la sanitización. Si hay que reforzar algunos establecimientos con mejoras en las que se pueda aprovechar el tiempo del receso, sin duda se estará haciendo".

Inmediatamente, Perotti deslizó un comentario sobre la antigüedad y el tamaño de las aulas en algunas escuelas en la provincia: "Tenemos particularidades, no todos los establecimientos tienen la ventilación garantizada por sus estructuras. Cuando tenemos que garantizar esa ventilación, se trata de edificios que son fríos".

Luego comparó los reclamos de parte de la comunidad educativa en pandemia con los tiempos de su infancia, en que era alumno escolar: "Los tiempos cambiaron. Nosotros íbamos a la primaria con bufanda y con gorro, así estábamos en el aula. Eso nos tocó vivirlo en otro momento. Ahora si no tenés un grado de resguardo adentro, parece que no están dadas las condiciones mínimas. Creo que hay que hacer el esfuerzo para que las mejores condiciones estén. Y las mejores condiciones son con el alumno en el aula. Ojalá si tenemos alguna de esas situaciones, se pueda mejorar, con los cooperadores, con los padres que se organizan para mantener el establecimiento de la mejor manera, junto al esfuerzo que hace el Estado provincial y el local. No hay por qué escatimar recursos para que una escuela mejore", finalizó el gobernador.