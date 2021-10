En las últimas semanas, como consecuencia de las flexibilizaciones y de la entrada en vigencia de la ordenanza de Alcohol Cero, los rosarinos han manifestado sus quejas sobre el sistema de transporte público de la ciudad. A la falta de colectivos se le sumó también la escasez de taxis. Y en este escenario, las conductoras de She Taxi pidieron al Concejo Municipal que se les otorgue nuevas licencias "extraordinarias a modo de necesidad de urgencia" para cumplir con la demanda de su aplicación y de paso acortar la brecha de género ante sus compañeros varones. Desde el Concejo, aclararon que lo que faltan no sin licencias sino "taxis en la calle".

El concejal Eduardo Toniolli, integrante de la comisión de Servicios Públicos, señaló en diálogo con Rosarioplus.com que con la pandemia el municipio realizó "razonablemente ciertas flexibilizaciones a los titulares de taxis" producto de distintas razones.

El problema, dijo, "no es que falten licencias, lo que faltan son taxis en la calle". Explicó entonces que "cuando empezó a reactivarse la actividad laboral, económica, el ocio, no salieron en la misma medida las licencias a la calle".

"Entonces hay un problema de poder de policía municipal y de que esos autos están guardados. No se soluciona otorgando más licencias sino obligando a las que están a que trabaje", concluyó.

El reclamo de She Taxi

La comisión recibió el escrito de la aplicación de taxis conducidos por mujeres. La solución presentada por el oficialismo de Pablo Javkin, mayoría en dicho espacio legislativo, es que el Ejecutivo disponga al Ente de la Movilidad un "estudio de mercado para saber cuántas licencias de taxis son o no necesarias".

"La normativa vigente contempla que las licencias se otorgan en función de un análisis de mercado, que sucedió en 2007 y luego en 2013 se otorgaron nuevas licencias. Surge de ese análisis, no de la comisión a ojo", explicó Toniolli a este medio.

Mientras tanto, el concejal y actual candidato a diputado nacional planteó algunas alternativas "que sean de promoción o de beneficio" para responder al reclamo puntual de She Taxi. Teniendo en cuenta todos los factores, cree necesario buscar alternativas "que tengan un efecto similar sin incorporar licencias nuevas sino generando las condiciones para que en las existentes se incorporen trabajadoras mujeres o se faciliten las transferencias a titulares mujeres cuidando que después las conduzcan mujeres.

Por último, aclaró que "el estudio puede determinar que no sean necesarias más licencias, entonces planteamos alternativas que son igual de válidas". "Este tiene como base no saturar el mercado y que eventualmente sea peor el remedio que la enfermedad. Si esas licencias que hoy están indebidamente inactivas salen a la calle, nos encontremos con que termina siendo inconveniente para todos", resaltó.

Sin embargo, concluyó que es indudable de que se necesitan "más autos en la calle" y también de que hay "un montón de autos guardados e incumpliendo con la norma". Resta ver si la Municipalidad agudiza los controles con los taxis que no están funcionando y agiliza el estudio de mercado para darle una respuesta válida a las conductoras de She Taxi, quienes ya no dan abasto con la demanda de viajes.