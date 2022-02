l exministro de Defensa Agustín Rossi dijo que el acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional es "el acuerdo posible" y, como tal, consideró que "es razonable". Asimismo, restó gravedad a la renuncia del diputado Máximo Kirchner al bloque del Frente de Todos a raíz de su disenso con ese acuerdo. "No se fue del Frente de Todos, ni siquiera se fue del bloque. Yo lo comprendo porque en esa función el presidente de bloque debe defender los proyectos de gobierno y en este no se sentía en acuerdo. Nada más", dijo este martes en Sí 98.9.

"El acuerdo es el acuerdo posible y es razonable. Es heterodoxo para lo que son las recetas tradicionales del FMI: no pide reformas lesivas como la tributaria, la previsional, o la laboral, mantiene niveles de inversión en obra pública, da 4 años de gracia para los primeros desembolsos. Eso da un margen para crecer", valoró el dirigente de La Corriente Nacional de la Militancia.

"No era una situación fácil –aclaró–, nosotros como gobierno no fuimos a buscar al FMI, es una deuda heredada, y el default no era alternativa", afirmó. Tras ello, destacó que la deuda que tomó Mauricio Macri como presidente alcanzaba 44.500 millones de dólares y que el gobierno de Alberto Fernández logró renegociarla. "Creemos que este año vamos a crecer 4 o 5 puntos y eso nos permitirá consolidarnos", enfatizó en diálogo con Juan Cruz Revello, en Ponele que sí.

"El Presidente ha denunciado penalmente al ex Presidente Macri por cómo tomó la deuda y esa causa está en trámite. Más no se puede hacer", cerró.

Rossi aseguró que ignoraba que Máximo Kirchner fuera a dimitir a la presidencia del bloque del FDT. "No sabía que iba a tomar esa decisión. La presidencia del bloque es muy sensible porque una de las primeras tareas de ese presidente es tratar de lograr mayoría para los proyectos del gobierno, y este proyecto tan sensible como el acuerdo con el FMI. Entonces Máximo entendió que al estar en desacuerdo no era el indicado para defenderlo y optó por dejar la presidencia del bloque", tradujo quien también supo ocupar ese lugar parlamentario.

"Esto en otros lugares del mundo es habitual y menos dramático, acá no estamos acostumbrados al funcionamiento de coaliciones. Es importante que Máximo haya aclarado que sigue dentro del FDT y en el mismo bloque. Lo que hay que hacer ahora es poner sus autoridades y continuar su funcionamiento. Tendrá que definir el temperamento de abordar el acuerdo con el Fondo", continuó.

"Hay que quitarle dramatismo (a la renuncia). Lo lamento porque es un dirigente al que todos queremos, pero entiendo su situación. A mí como presidente de bloque nunca me pasó, siempre me tocó defender proyectos que lo hice con mucha convicción. Pero entiendo la posición de Máximo", suavizó.