Hoy se cumple un mes de la exposición en la Legislatura del ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Ana Morel.

En aquel momento el Ejecutivo vivió un incómodo momento institucional cuando las diferencias entre Rimoldi y Morel quedaron expuestas, al momento de dar explicaciones sobre la ejecución de recursos correspondientes a la Ley de Emergencia en Seguridad.

Según pudo saber Santa Fe Plus, desde aquella ocasión Rimoldi (tercer ministro de Seguridad de la actual gestión, luego de Marcelo Sain y Jorge Lagna) no volvió a la capital provincial y se dedicó a cumplir sus funciones desde Rosario y otras localidades, por lo que no volvió a cruzarse en los pasillos del Ministerio con Morel, que fue ratificada en su cargo.

Recién ayer estuvo en Santa Fe, en un acto en el que presentó la adquisición de camionetas para la fuerza policial. El gobernador Omar Perotti estaba invitado, pero no asistió, por lo que la posible foto entre el máximo responsable del Ejecutivo y el ministro no ocurrió.

Rimoldi nunca ocultó sus diferencias con la logística (siquiera ante la Legislatura, en público) y sintió que la ratificación de la funcionaria en el cargo era una manera de menoscabar su autoridad en el Ministerio. De todas maneras, Perotti le pidió que continúe en el cargo, por lo que lo que se planteó en un primer momento, una suerte de "Rimoldi o Morel", hasta ahora no se dio.

"La situación está más tensa que nunca, creo que el cambio sería lo más lógico", le dijo una fuente del gobierno a este portal.

Incluso se evalúan nombres: suenan un actual funcionario de seguridad y otro que en este momento cumple funciones en otra cartera.

Para Rimoldi no es así. Ayer una periodista le preguntó si dentro del Ministerio había "paz y orden". "Yo creo que sí", respondió.