En un video que se viralizó con rapidez, el ex presidente Mauricio Macri se definió como un "tipo raro" y generó múltiples comentarios cuando, en un intento por configurar una humorada, relató que no fuma ni bebe alcohol y remató con la frase: "Lo mío es solamente la heroína o el crack".



Así ironizó Macri en la ciudad donde en los últimos meses se reforzó la presencia de fuerzas federales de seguridad por la aguda problemática que atraviesa en relación al accionar de violentas bandas narcocriminales.



El expresidente tenía previsto visitar ayer las localidades santafesinas de Rufino y Venado Tuerto, pero las actividades se vieron frustradas por el mal tiempo.

Macri finalmente se quedó en Rosario, donde brindó una entrevista a “Televisión Litoral” y luego fue a almorzar al bar “Antártida”, ubicado en el barrio Fisherton de esta ciudad, que ya había visitado con anterioridad cuando fue presidente de la Nación.



Secundado por el diputado nacional santafesino Federico Angelini, Macri dialogó en el bar con vecinos de la zona y se tomó fotografías con sus seguidores.



Uno de ellos grabó un video con su teléfono móvil, en el que el líder de JxC se definió como "un tipo raro" porque, dijo, "nunca tomé café en mi vida".



El video se volvió viral en las redes sociales porque el expresidente afirmó, a modo de ironía, "lo mío solamente es la heroína o el crack".



Sentado a una mesa de bar “Antártida”, ubicado en ochava de avenida Eva Perón y Sánchez de Loria, Macri pidió un vaso de jugo y una de las personas del lugar le preguntó por qué no café.



“Nunca tomé café en mi vida. Nunca. Soy un tipo raro. No tomo alcohol, no fumo. Lo mío es solamente la heroína o el crack”, dijo Macri, mientras enumeraba con los dedos de la mano izquierda las cosas que nunca hizo y que, según su percepción, lo convierten en “raro”.



El diputado Angelini, del PRO Santa Fe, dejó registrada la actividad con un posteo en la red social Twitter, que acompañó con fotografías del expresidente junto a vecinos: “Con Mauricio Macri en el bar Antártida de Rosario. Charlando con los rosarinos. Mucha alegría y gran recibimiento”.



Tras su paso por el bar de la zona oeste rosarina, el exmandatario visitó empresas de la ciudad en una actividad de campaña que compartió junto a los candidatos locales a senadora, Carolina Losada, y a diputado, Mario Barletta, ambos de la UCR, quienes se impusieron en la interna santafesina de Juntos por el Cambio.