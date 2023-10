El titular de la cartera de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, mantuvo una reunión con el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi. Recorrieron obras de la ciudad y reflexionaron de cara a las próximas elecciones.

Giuliano expresó que: "Martín es un intendente que protagoniza justamente el valor de lo público, que hace obra, que construye, que trabaja, que hace que el Estado también se haga presente en el país federal. Nosotros también creemos en un país productivo, en un país que piense en todos, que sea grande, que no sea solamente un coto para muy poquitos.

Y agregó: "Esta es la manera, con líderes locales que tienen esta capacidad, que tienen esta condición, y que también trabajan para que tengamos un gobierno de unidad nacional, como propone Sergio Massa, que haga que los argentinos y las argentinas nos encontremos."

Por su parte, Gherardi sostuvo que: "En estos momentos estamos trabajando las Paradas Seguras, y recorriendo la localidad y mostrando algunas obras que venimos llevando adelante, como la obra de agua potable, como la obra del pavimento, o obras que hicimos con el NOSA Cloacas 56, pavimento de calle San Martín. Así que queremos transmitirles que esta es la obra pública del Estado, que se ve reflejada, que son hechos concretos en la localidad de Pueblo Esther."

"Queremos contarles que aquí lo público funciona, que lo público no tiene nada que envidiarle a lo privado, que tenemos un polideportivo municipal que funciona, que tenemos nuestro centro de salud, que tenemos nuestro centro cultural, que en Pueblo Esther no tenemos escuela privada, y que si bien hay que seguir trabajando y optimizando, y que lo público sea de calidad en todos lados, creemos que, sinceramente, que la motosierra es un arma de destrucción, y no un arma de construcción", concluyó el intendente.

Al igual que otros referentes de Santa Fe, como Alberto Ricci de Villa Gobernador Galvez y el candidato a Diputado Nacional por el Frente Amplio por la Soberania, Eduardo Di Pollina, Gherardi que milita en otro espacio distinto al de Unión por la Patria, sostienen y defienden la candidatura de Sergio Massa.