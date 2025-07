Emerge en la geografía del peronismo santafesino un espacio nuevo, surgido desde el colectivo joven del movimiento, y como respuesta a un escenario sin liderazgos claros y la búsqueda de renovación necesaria para sumar resistencia al régimen libertario imperante.

El espacio se llama Aurora, y lo presenta Pablo Garello, secretario general de la Juventud Peronista de Santa Fe. "Un esacio político ante la inquietud de distintos compañeros que no vemos representación a nivel provincial y nacional. GEnerar un espacio nuevo que discuta política, que forme políticamente porque el PJ la perdió sistemáticamente, construir de abajo hacia arriba sin lógica verticalista.

La mayoría somos jóvenes pero la organización está abierta a todo el que quiera sumar. Es que siempre son las mismas caras, falta renovación e inclusión de una dirigencia con un espectro más amplio. Porque la dirigencia vive más pendiente de los problemas de palacio que de las necesidades del pueblo. Somos compañeros peronistas, pero la identidad de Aurora es nacional, ocupados en cuestiones de soberanía.

Hay buena relación con los distintos espacios, y yo como secretario de la JP tengo que articular con todos los actores políticos juveniles. Aurora es una corriente nueva en base a la inquietud que venimos trayendo y a la falta de representación. Hay compañeros armando en Santa Fe ciudad, la idea es que sea provincial, y por ahora sin un aparato bajo la dirección de ningún caudillo. Tenemos vínculos con gremios, con distintos actores local y provincial. Tenemos que asumir madurez política y ante un escenario donde falta representación, como dijo Cristina, tomar el bastón de mariscal y salir a construir y caminar escuchando a la gente.

Sobre la constitución de listas a diputado nacional, todavía no tiene posición definida. están sumando pibes que no habían militado antes. “Salir a convocar a todos los que están huérfanos del sistema político. La cantidad es enorme, y hay muchos más pibes fuera que adentro militando en una organización más clásica”.

El objetivo electoral es de mediano plazo, pero el escenario actual los alienta a intervenir el presente del partido. “Ante las perspectivas que se ven… hay dirigentes de hace 40 años que siguen. Siempre los mismos, como si ya la gente no les haya dicho que no mil veces. El peronismo santafesino sigue a merced de facciones por sus intereses para reproducir su mismo poder, y no por los de la gente en un proyecto provincial, nacional. ¡Cómo la juventud no se va a levantar! Tenemos ganas de trabajar en esta construcción, tenemos la convicción”, afirmó Garello a RosarioPlus.com.

El referente de la Juventud Peronista hizo hincapié en la necesidad de abrir la política a los jóvenes que nunca militaron. “Nuestra misión es generar cuadros políticos, formar políticamente, porque el peronismo tiene un gran déficit en ese sentido”.

La forma de esta irrupción se llama Aurora. En ese marco han venido juntándose y convocando con inusitado éxito. De movida, llenaron la sala de Empleados de Comercio al traer a una conferencia de Mayra Arena y Pablo Semán. Luego, más de 200 personas en el Atlas para presentar a la historiadora Julia Rosemberg a disertar sobre Eva Perón.

“Son hechos políticos que logramos a poco de andar. Vemos entonces que hay ganas de participar, de sumarse y están esperando tal vez convocatorias desde lugares distintos”, explicó el joven dirigente.

"La emergencia de un nuevo liderazgo es un objetivo. La sociedad lo demanda: que en Rosario haya ido a votar el 48% de la población es una señal. Yo tengo 26 años: desde que empecé a laburar a los 18, mis presidentes, los de mi generación, fueron Macri, Alberto Fernández y Milei… Mi generación no sabe lo que fue realmente el kirchnerismo, ni hablar los más jóvenes. No lo vivieron, por eso tienen otra visión de la política. No se puede vivir de la nostalgia, hay que salir de cara al futuro, y recuperar la rebeldía", concluyó.

Para contactar este espacio, el contacto es la cuenta de Aurora en Instagram.