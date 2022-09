Tras el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido este jueves por la noche en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, se viralizó en las redes una entrevista que le realizó Gerardo Rozín, en uno de las pocas notas que concedió la expresidenta a un canal de televisión. Fue para el programa Morfi en Telefé y allí vaticinó cómo se imaginaba en cinco años.

“¿Cómo te imaginás de acá en cinco años?”, le preguntó el periodista rosarino a la actual vicepresidenta. “Qué sé yo, tanto loco suelto”, respondió la líder peronista con la voz algo quebrada. La nota tuvo lugar en octubre de 2017, en plena campaña electoral para ser senadora. Aquella respuesta se resignifica este viernes, justamente cinco años después, luego de que un hombre intentara asesinarla al gatillarle dos veces en la cabeza.

La entonces candidata por el espacio Unidad Ciudadana le concedió al conductor una extensa nota de más de una hora en la cual abordó varios temas de actualidad: cuestiones judiciales, la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, la relación con los medios, etc. Casi al final del reportaje, ya más distendidos, el rosarino le preguntó sobre el futuro.

“¿Cómo me imagino en cinco años? No sé”, dijo CFK, para luego continuar: “Vos sabés que desde que pasó lo de Néstor, dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él. Y mirá”, agregó emocionada. “Así que no sé. No sé qué pasará dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo. (...) No sé, no tengo comprada la vida. Aprendí eso”, finalizó.

El fragmento: