“En estas elecciones hay dos opciones, los políticos de siempre, que gobiernan rosario hace 30 años, y no resolvieron nada, y por otro lado estamos quienes proponemos un cambio, y queremos trabajar para mejorar la vida de todos los rosarinos”, dijo Del Mastro, el joven abogado de 37 años que vive en la zona sur y se especializó en la lucha contra la trata y explotación de personas desde la Fundación Alameda y el Comité Nacional contra la Trata.

“Vivimos en la ciudad más importante del interior, la que más aporta a la nación y a la provincia, que no es capital, pero que tiene los mismos políticos y problemas de hace muchos años y sin solución. Esos políticos, que viven prometiendo y prometiendo, no hicieron nada, cambian de partidos políticos, hacen alianzas y se reciclan para seguir viviendo de cargos. Tenemos una ciudad sin gestión, una Rosario sin rumbo, maquilladas para las redes sociales, porque en los barrios tenemos un total abandono, no podemos disfrutar de nuestra ciudad” continuó el candidato a Concejal de Rosario Autónoma.

Autonomía Municipal y Seguridad

“Estamos ante un fin de ciclo en rosario, los rosarinos necesitamos elegir por un cambio de verdad, los problemas de rosario lo debemos resolver desde acá los rosarinos, defendiendo la ciudad y peleando por nuestros recursos, ni en Santa Fe ni en Buenos Aires. Tenemos un objetivo claro, ser la Ciudad Autónoma de Rosario, a través de la autonomía municipal plena en materia económica, financiera, política y administrativa. Dejando de ser la ciudad de los delincuentes y la violencia, y ser la Rosario de las familias, para trabajar, producir, estudiar e invertir, recuperando el orgullo de ser rosarinos”, finalizó el candidato a concejal Nicolas Del Mastro.

Por ultimo Del Mastro enumeró ejes en material de seguridad que propone: “Rosario necesita volver a lo básico, trabajar en la denuncia del delito en su anoticiamiento, te roban un fin de semana y no sabés a donde ir, ni a comisarías abarrotadas ni a mega comisarías que no funcionan, necesitamos más Centro Territoriales pero abiertos las 24hs del día. También proponemos generar un Sistema de Monitoreo Integral, Rosario debe articular con los Centro de videovigilancia de Funes, Villa Gobernador Gálvez, de la Autopista Rosario - Santa Fe y del Ente del Puerto de Rosario, y así controlar y perseguir todo lo que entra y sale en materia delictiva. Y por último recomponer el vínculo, la credibilidad y confianza en cada barrios, no queremos más funcionarias “bajando al territorio” para la foto de forma espasmódica, sino poniendo el cuerpo reconstruyendo las juntas barriales de seguridad para volver construir el mapa del delito donde cada vecino e institución pueda participar integrando las áreas de seguridad y justicia dan la cara”.