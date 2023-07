La gestión de Adrián Maglia en Granadero Baigorria acusa los años transcurridos, y por eso llega a este turno electoral con el desgaste propio de demandas ciudadanas que lo desbordan. Así se lo marca una fuerza competidora en estas primarias que propone un cambio sustancial en la forma de concebir la política y la gestión. “Gobernar una ciudad hace mucho tiempo que no se limita solo al barrido y la escamonda. La sociedad pide urgente que el gobierno local se involucre en otros temas, que aporte soluciones de seguridad pública, de medio ambiente, educación, desarrollo humano, y Maglia no lo hace, no sabemos si por desinterés o incapacidad”, afirmó Agustín Bruera, precandidato a intendente de la lista Unidad Ciudadana en la interna del frente Juntos Avancemos, acompañado por el concejal que va por la renovación de su mandato, Mauro Ferrero Datri.

“La gestión de Maglia quedó vetusta en relación a las necesidades que plantea la población hoy, que quiere tener una ciudad real y no ser un apéndice de Rosario. Granadero Baigorria tiene que ser protagonista en un consejo metropolitano y decidir también en la distribución de fuerzas federales, en interactuar con la Justicia provincial y federal. La seguridad pública no es solo un tema policial. El municipio puede y debe aportar otras soluciones, como por ejemplo crear espacios de contención en barrios populares donde hoy el Estado sigue ausente y permite que proliferen las economías delictivas. Llevar herramientas concretas al barrio”, analizó Bruera.

—¿En Baigorria perciben que Rosario define temas en nombre de la región y relega a los municipios vecinos?

Ferrero: —Eso pasa en distintos temas, uno es la seguridad. En 2019 se habló de reconvertir el Ecom, que con la gestión socialista lo que se planificaba no era la región metropolitana sino la expansión urbana de Rosario. Con otros temas pasa igual. salud, transporte público. La voz es la del intendente de Rosario para el aumento del boleto, y luego las empresas lo traducen a los ciudadanos de la región. Falta fortalecer a los municipios en esas discusiones.

—¿Cómo debe hacer el municipio para desmarcarse de la influencia y predeterminación de Rosario?

Bruera: —Tratando de consolidar prestaciones propias, servicios de y para baigorrenses. Por ejemplo en educación, gestionando un nivel terciario, a nivel universitario lo mismo. A nivel empresarial, gestionando con empresarios una cámara fuerte para hacer lobby y lograr inversiones para que los trabajadores queden en la ciudad. Desde Rosario somos la entrada sur del cordón industrial. Debemos tener la capacidad de atraer empresas. Desarrollaremos una política más benévola con clubes e instituciones dedicadas al desarrollo humano y la inclusión. Distintas estrategias para no limitarnos a ser una ciudad dormitorio.

Ferrero: —Granadero Baigorria tiene idiosincrasia propia, así que se trata de planificar una gestión de gobierno de manera que cualquier vecino pueda desarrollar su vida en su localidad, encontrar cupo en la escuela para su hijo, trabajar en la ciudad, tener un hospital y un dispensario donde atenderse, un sanatorio para quien tiene obra social. Es tener la decisión política de una mirada integral del bienestar de quien habita Baigorria.

Bruera: —Tenemos 3 kilómetros de costa, debemos procurar el equilibrio entre lo privado y lo público que hoy no existe. El municipio es débil con el interés empresario, y hostil a la demanda de la gente que quiere disfrutar del río y no solo desde arriba de la barranca. Queremos que toda la ciudad disfrute del río, y no solo un sector privilegiado.

—¿Qué diferencia entonces plantean con la gestión actual?

Ferrero: —Hay muchas ordenanzas que aprueba el Concejo y luego el Ejecutivo no las implementa, por ejemplo a la salida de la pandemia vimos que los estudiantes secundarios sufrieron la desvinculación con la institución escolar, y avanzamos con un equipo de acompañamiento estudiantil municipal, profesionales que trabajan sobre los problemáticas que afectan la trayectoria escolar de los pibes y pibas. Iba a ser un equipo integrado a la rutina escolar, cercano, y articulando con distintas agencias estatales para brindar soluciones concretas. El Concejo lo aprobó, Maglia dijo que no tenía plata para pagarle a estos profesionales, cosa que no es cierta, y no lo aplicó.

Veníamos de un aumento del 43% de la Tasa General de Inmuebles en enero, de un solo golpe. Al revisar la ordenanza impositiva, vimos que los bancos y entidades financieras estaban tributando 90 mil pesos por mes, menos que un comercio mediano. O sea, un sector con ganancias extraordinarias aportaba nada al desarrollo de la ciudad. Presentamos entonces un proyecto para aumentar ese piso de 90 mil a 500 mil, y la alícuota del 14 por mil al 39 por mil, como en Rosario. Y esos recursos los orientamos al financiamiento del equipo de acompañamiento estudiantil municipal para que el recurso económico no sea una excusa. Sin embargo, el Ejecutivo no lo implementó. Es notorio el desinterés del intendente, o incapacidad de gestión. Nosotros nos ocupamos y cómo: sacándole al sector financiero, redistribución de recursos.

Bruera: —Falta transparencia. El intendente aumentó la TGI 43% sin pasar por el Concejo. Eso es porque en 2011 le devolvieron la facultad de poder aumentar tasas sin discusión previa. Superpoderes. Nosotros planteamos derogarlos y que la discusión de los tributos se discutan en el Concejo y en audiencia pública, como sucede con los servicios de luz y agua. Y somos los únicos en postular esto.

—¿Por qué votarlos a ustedes y no al resto?

—Por nuestra forma de mirar la política como una herramienta de transformación, para darle otra dinámica a la ciudad. Somos una generación que no se va a esconder, somos la lista que lleva como candidato a gobernador a Marcos Cleri y nuestra conductora es Cristina Fernández de Kirchner. La dinámica de la ciudad debe cambiar. Estamos en un momento en que la sociedad necesita que no se especule, no se le mienta, que se diga con transparencia lo que se puede hacer y lo que no, y que sean parte de esta transformación, sin beneficios personales o ventajas en la vida privada de quienes deben hacerlo. Creemos que la política es una herramienta de transformación y es la que nos llevará a cambiar la ciudad y aportar a la Provincia y a la Nación.