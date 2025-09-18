Este sábado a las 10, en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos 758), será el cierre magistral del seminario “Un modelo justicialista para la gestión de lo público” con la participación del senador nacional y presidente del Insituto Patria, Oscar Parrilli, de la presidenta de Casa Patria Santa Fe y directora de OSEP, María de los Ángeles Sacnun, y del economista y miembro del colectivo MATE, Sergio Arelovich.

La convocatoria partió de Instituto Patria, Casa Patria Santa Fe y las departamentales Rosario y La Capital del PJ. “A 100 días de la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner, seguimos generando espacios de formación y debate que fortalezcan la militancia y el pensamiento nacional”, postula la propuesta.

El seminario se vino desarrollando en varias jornadas y este sábado será su cierre. Desde la organización se explicó que “el ciclo tuvo como propósito reflexionar sobre los desafíos actuales del Estado argentino frente a los procesos de concentración económica, la puja distributiva y el rol de las políticas públicas en la construcción de un modelo de desarrollo con justicia social”.

Bajo una perspectiva justicialista, se abordaron ejes vinculados a la economía, la producción y la gestión estatal, con el objetivo de aportar herramientas conceptuales y políticas a militantes, dirigentes, estudiantes y público en general.

El encuentro de cierre, titulado “Estado o mercado: la conducción del proceso capitalista”. La actividad es abierta y gratuita, y constituye una oportunidad para profundizar la discusión sobre el papel del Estado en el desarrollo nacional.