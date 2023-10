Las repercusiones de la decisión de Patricia Bullrich y Luis Pietri de apoyar explícitamente al libertario Javier Milei siguen estallando en toda la coalición de Juntos por el Cambio y la política en general. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lanzó un comunicado a través de las redes sociales en el que aseguró que desde su fuerza “no estamos dispuestos a negociar y poner en juego nuestros ideales para que puedan ser violentados y cancelados. Lamentamos profundamente que otros hayan decidido otro camino.”.

“No todo vale”, tituló Ferraro en el comunicado. “Nosotros no nos fuimos de Juntos por el Cambio y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar este espacio en base a principios, valores y una identidad clara”, sostuvo.

Y agregó: “Es vergonzoso lo que hizo hoy la ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, que no sólo representó a TODO nuestro espacio en las elecciones, sino que debería haber asumido la responsabilidad de sostener la representación de los más de 6 millones de argentinos que nos votaron. No es momento de individualismos, de acuerdos secretos entre gallos y media noche y de olvidarnos de nuestros votantes, es momento de ser un colectivo serio de cara al futuro complejo que deberá enfrentar el país”.