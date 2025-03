El FAS y la nueva Constitución: "Ni fueros ni feudos en la provincia de Santa Fe’”

Claudia Balagué, Leonardo Caruana y Griselda Tessio, candidatas y candidato a convencionales constituyentes por el distrito único del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), se reunieron este viernes por la tarde en una nueva Asamblea Constituyente Soberana en la ciudad de Rosario. El encuentro, que se realizó en el Club Unión y Progreso, se propuso como un espacio para escuchar y construir entre todos y todas las y los ciudadanos de Santa Fe “una carta con más derechos, más justicia e inclusión”.

Además de los candidatos reformadores Guillermo Campana y Verónica Benas, en la asamblea estuvieron presentes el diputado provincial Carlos del Frade, la candidata a convencional por el departamento Rosario, Lorena Carbajal, el candidato a convencional por el departamento San Lorenzo, Javier Dóccola, y los precandidatos al Concejo Municipal del FAS Mercedes Meier, Sofía Botto y Facundo Peralta.

Claudia Balagué, candidata reformadora y exministra de Educación de la Provincia, abrió el encuentro para hablar de la importancia de votar con mucha responsabilidad el próximo domingo 13 de abril cuando se determinen quiénes serán las y los convencionales que escriban la nueva Constitución de Santa Fe: “Será a partir de la composición de esa asamblea constituyente, justamente, que es la carta magna, de donde se van a desprender todos los derechos que se pueden garantizar o no, quienes determinarán ese futuro”.

La legisladora justificó: “Desde el Frente Amplio por la Soberanía nos hemos puesto la camiseta para generar una nueva esperanza para Santa Fe, creemos que el futuro está en juego y que esta Constitución que vamos a reformar tiene ya 63 años y, quizás –creemos– la nueva durará otros cincuenta o sesenta años. Por eso consideramos que es muy importante este comicio: no hay internas, no hay PASO, no hay balotaje como en las elecciones a concejales. Y, por eso también, estamos convencidos que para la nueva Constitución vamos a escribir: ‘Ni fueros ni feudos en la Provincia de Santa Fe’”.

Frente a la reforma, Balagué rescató la importancia de los mecanismos participativos de la Constitución: “Nosotros reclamamos la revocatoria de los mandatos, con mecanismos que incluyan iniciativas o consultas populares, con presupuestos participativos para que la gente, con la información, pueda decidir en qué y cómo se gasta el dinero en la provincia de Santa Fe”.

El encuentro continuó con la palabra de Leonardo Caruana, segundo candidato convencional constituyente y concejal de Rosario, quien planteó la necesidad de que la nueva carta contemple el acceso a los medicamentos de manera gratuita y la creación de un sistema de salud universal: “Hay más pobreza, más desigualdad, falta el acceso a medicamentos básicos, si hay protesta se contesta con palos, si uno se opone a algo termina siendo linchado en las redes sociales y, sin embargo, es importante hacer este doble esfuerzo de estar en las asambleas para discutir lo que se va a reformar”.

En ese sentido, Caruana determinó que “hay algunos actores que quieren disminuir derechos” y por eso desde el Frente Amplio por la Soberanía decimos que “vamos a poner todas las barreras jurídicas, políticas y administrativas que eviten la quita de esos derechos” pero que también “consideramos que hay que avanzar un poco más en muchos aspectos que hace cincuenta años no se habían tenido en cuenta como el derecho a la naturaleza, los problemas del ambiente, el derecho a la salud, la educación o el derecho al agua”.

En último término, la ex vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio, también candidata a convencional constituyente, tomó el micrófono y pidió un aplauso en memoria del escritor, historiador y periodista Osvaldo Bayer –quien también nació en Santa Fe– que esta semana fue agraviado por el gobierno nacional con la demolición de un monumento en su homenaje: “Frente a este tipo de atropellos a la memoria de alguien que representa el compromiso con las luchas democráticas por la igualdad, la justicia y la libertad política, el Frente Amplio por la Soberanía, y esta lista de candidatos y candidatas, mantiene el compromiso irrestricto con los derechos de las y los trabajadores, de las mujeres, las disidencias, las infancias, los pueblos originarios, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores que hoy están siendo vulnerados en todos sus derechos”.

La propuesta de esta nueva Asamblea Constituyente Soberana en Rosario –la número dieciocho, que ya recorrió las localidades de Firmat, San Lorenzo, Roldán, Romang, San Javier, Reconquista, Ceres, Tostado, Villa Ocampo, Santo Tomé, Santa Fe, Cañada de Gómez, Álvarez, Villa Gobernador Gálvez, Coronda, Rufino y Venado Tuerto– fue reflexionar de manera colectiva sobre las principales problemáticas, necesidades y desafíos que debe atender la nueva carta, las propuestas y los aportes para la reforma y también los valores o principios que deberían regir para un documento tan trascendente para la Provincia.

Entre los principales ejes que se abordaron frente a la reforma de la Constitución de Santa Fe estuvieron: Salud, Educación, Ambiente y Naturaleza, Seguridad y Convivencia democrática, Género y diversidad sexual, y Trabajo. Entre las y los participantes de la Asamblea se debatieron una gran cantidad de temáticas y preocupaciones que la nueva Constitución deberá contemplar: la problemática de las jubilaciones y pensiones de las y los trabajadores de la provincia, la instauración de la perspectiva de género en los contenidos educativos y también en el rol docente, la baja de la edad de la imputabilidad en los menores de edad, las adicciones en jóvenes y adolescentes, y el rol de las exportadoras en el río Paraná.

Después de dos horas, el trabajo en las mesas, la discusión y el debate de los ejes propuestos, el diputado provincial Carlos del Frade cerró el encuentro con un llamado a la participación: “En estos día ha quedado expuesta una realidad que venimos denunciando hace años que no es otra que la estafa de los empresarios de Vicentín y la responsabilidad de los partidos mayoritarios que protegieron a estos directivos. Hoy, 27 de marzo, los directores que vaciaron la empresa están presos y tienen que pagar millones de dólares de fianza para recuperar la libertad. Por eso, necesitamos comprometernos con un humanismo beligerante y el FAS es el espacio político que representa esta posición”.

Los principales puntos de la Reforma propuestos por el FAS

Las y los candidatos del Frente Amplio por la Soberanía, intercambiaron experiencias y propuestas con los distintos grupos de participantes y debatieron durante cerca de dos horas sobre las reformas que se deberían introducir en la Reforma de la Constitución. En el eje Salud se planteó la necesidad de garantizar un sistema único de salud en la provincia de Santa Fe y que el acceso a los medicamentos esenciales tenga rango constitucional. “El acceso a los medicamentos gratuitos así como la implementación de un sistema de salud integral es imprescindible para no tener que elegir entre comer y comprar remedios”, fue uno de los puntos valorados entre los y las participantes. Por eso, la asamblea suscribió que la reforma constitucional “debe concebir a la salud como un derecho humano, un bien social y una construcción colectiva, histórica, política y cultural que determina los modos de vivir, cuidar, enfermar, curar o morir, condicionados por la calidad social y los socio-ecosistemas sostenidos a partir de la sustentabilidad, la soberanía y la solidaridad. En este sentido, la salud colectiva constituye el conjunto de saberes y prácticas de cuidado de la comunidad que están esencialmente relacionadas con la vida”.

En segundo término, se debatió alrededor de la educación como un derecho humano inalienable “como promotora de la transformación de la realidad social y de la emancipación de los ciudadanos, creadora de sentido, identidad y autonomía, facilitadora de la transmisión de la cultura entre las generaciones y de proyectos de vida individuales y colectivos basados en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.

También hubo propuestas en torno a la importancia de concebir el derecho al ambiente y de la naturaleza “a partir de comprender la interdependencia e interacción de todos los elementos que conforman los ecosistemas y su biodiversidad, en relación con el modelo de producción y consumo social actual y las consecuencias de crisis que estos generan” en un cambio de paradigma frente al modelo de consumo propuesto por el sistema capitalista, los modelos económicos y sociales vigentes para movilizar la concientización, compromiso y transformación de las condiciones socioambientales por una vida digna, desde la interculturalidad, interdisciplina y transversalidad para la construcción colectiva de nuevos saberes y prácticas con significación social.

La seguridad y la convivencia en democracia fue otro de los ejes importantes debatidos en la asamblea del FAS en la que se desplegaron planteos concretos sobre la capacidad que debe tener el Estado, en esta nueva carta magna, “en la disminución de los delitos y de las violencias como la garantía de condiciones de vida dignas y convivencia para toda la población, fortaleciendo a las instituciones estatales mediante estrategias preventivas e integrales que articulen con políticas públicas de distintas áreas como Educación, Salud, Cultura, Hábitat, Desarrollo Social, en forma complementaria al sistema penal de modo de generar políticas de protección a la ciudadanía sin profundizar las desigualdades existentes y una criminalización (selectiva) de poblaciones vulneradas”. En ese sentido, se consideró fundamental “afirmar la necesidad de un Estado presente que intervenga sobre redes criminales que atraviesan a las propias instituciones y tienen relación directa con gran parte de los delitos cotidianos que ocurren en las calles”.

La perspectiva de género y diversidad sexual también deberá incorporarse a la Constitución de la Provincia “en consonancia con las convenciones internacionales que ha incorporado específicamente a la salud sexual y reproductiva y a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”. En ese sentido, la perspectiva de género es relevante para promover la igualdad de oportunidades ya que se presentan innumerables situaciones que ponen de manifiesto estas condiciones asimétricas.

Por último, el eje Trabajo contempló que la reforma constitucional incorpore “la protección de las y los trabajadoras/es adecuando al artículo 14 bis de la Constitución Nacional a los estándares internacionales como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aseguren el trabajo registrado y decente, condiciones dignas y equitativas de labor en razón del género, salarios acordados en paritarias con representación gremial, la inclusión de personas con discapacidad, el reconocimiento de las tareas de cuidado, la seguridad social y previsional, el descanso dominical y se constituyan los Comités Mixto de Salud y Seguridad en los ámbitos laborales”.

En este mismo sentido, el bloque del FAS ingresó un proyecto a la legislatura en el que propone la derogación de tres artículos de la ley previsional que está vigente desde el año pasado. Se trata del Artículo 2 mediante el cual hoy se le realiza un descuento llamado “aporte solidario” tanto a trabajadores activos como pasivos; el Artículo 10 que modifica la movilidad jubilatoria, reduciendo la actualización de los haberes jubilatorios cada 60 días, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo para quienes ya están jubilados y el Artículo 49 que delega facultades al Poder Ejecutivo provincial para aumentar la edad jubilatoria según modificaciones que se dispongan a nivel nacional, lo cual vulnera la autonomía de la Provincia y atenta contra el federalismo.

El Frente Amplio por la Soberanía FAS) está integrado por:

Encuentro por Rosario, Partido PARES, Causa, Liga de los Pueblos Libres, Bases- Partido Socialista, Alfonsinismo Auténtico - UCR, Partido del Trabajo y del Pueblo - PCR, Libres del Sur, Partido Solidaridad e Igualdad, Concejalía Popular y Partido Comunista.