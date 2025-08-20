Un punto sensible de la futura Constitución provincial volvió a encender diferencias este lunes en la comisión de Funcionamiento del Estado y Administración Financiera.

Un importante eje estuvo puesto en la posibilidad de que las operaciones de crédito puedan aplicarse a gastos corrientes, siempre que se invoque un escenario de “extrema urgencia”.

La convencional Germana Figueroa Casas (Pro) defendió la incorporación de esta cláusula de escape: “Siempre la Constitución debe dar una salida. ¿Qué pasa si hay una inundación, una catástrofe, una pandemia? En esos casos el Estado podría necesitar endeudarse para cubrir gastos. La urgencia la tiene que dictar la Legislatura”.

En cambio, la convencional Eugenia Martínez (Activemos) advirtió que ese artículo abre una puerta riesgosa: “El crédito no puede destinarse en ningún caso a gastos corrientes. Si hay situaciones excepcionales, se tratan como gastos extraordinarios. Pero dejarlo sujeto a lo que alguien interprete como ‘extrema urgencia’ es ambiguo y peligroso”.

En concreto, la redacción que votará La Reforma sería el siguiente: "La provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos crados por ley, las rentas producidas por sus bienes o servicios, las enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concerte que no podrán ser destinadas a financiar gastos corrientes, salvo casos de extrema urgencia."

Más allá de las diferencias, hubo consenso en que la administración financiera y presupuestaria debe regirse por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia. Todo ello fue volcado en la redacción del articulado que luego deberá ser votada por el pleno.

¿La soja es un mineral del suelo?

Otro eje de la discusión giró en torno a los fondos que la provincia obtiene de la explotación de recursos naturales. Martínez pidió que se explicite este punto en la Constitución, con la idea de prever ingresos futuros vinculados al suelo y los minerales: “Debemos redactar con vistas al porvenir. Hay cuestiones que todavía no están reconocidas como recursos naturales pero que deberían contemplarse”.

Y planteó: “Están en discusión determinadas cuestiones como los minerales del suelo que se toman en el caso del agronegocio. No están establecidos aún pero deberíamos poder tenerlo previsto”.

Figueroa Casas, en cambio, relativizó la necesidad de esa mención: “En Santa Fe no tenemos minería ni regalías como en otras provincias. Lo planteamos como ‘actividad económica’, y si el Estado explotara recursos naturales quedaría comprendido en esa categoría”.