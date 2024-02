El Concejal Lisandro Cavatorta se refirió a la quita de subsidios al transporte, remarcando que “el gobierno nacional no entiende que el subsidio no es un gasto, es llevar a la gente a trabajar, a estudiar y a comprar. No en Argentina, en el mundo".

“Nuestro sistema de transporte viene sufriendo una importante degradación de sus condiciones. A los rosarinos y a las rosarinas nos toca vivir de cerca esta situación, que se refleja en la quita o fusión de líneas, servicios cada vez más espaciados, unidades sin aires acondicionados y medidas de fuerza que dejan a pie a miles de personas”.

Se tiene que tomar en cuenta, además, que esto no implica la eliminación de los aportes que recibe el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se continúan incrementando las desigualdades entre Buenos Aires y el resto del país, contrario a los principios básicos de nuestro sistema federal.

De esta manera, el Gobierno Nacional sólo contribuirá subsidiando a los usuarios de la SUBE que sean beneficiarios de la tarifa social. Una vez más se demuestra la importancia de contar con este instrumento. “Decí que nosotros pudimos traer la SUBE, sino el futuro sería aún más catastrófico. No sólo reclamábamos más reparto de subsidios al interior, también hacíamos"

"Subsidiar el transporte público permite que se que los trabajadores puedan ir a las fábricas, que los estudiantes puedan asistir a la escuela o a las facultades, que se puedan llenar los comercios de clientes, mover la economía. Rosario hoy tiene la SUBE por gestiones que hicimos junto al Ministerio de Transporte de la administración anterior y específicamente junto al Ministro Diego Giuliano. Si no fuera porque pudimos traer la tarjeta el año pasado, hoy estaría colapsando el servicio de transporte público rosarino e incrementándose aún más su costo para los pasajeros” remarcó Cavatorta. La ciudad de Córdoba ya sufre estas consecuencias. Al no contar con la Tarjeta SUBE quedó por fuera de toda posibilidad de recibir aportes de la Nación.

La implementación de la SUBE en nuestra ciudad “se trató de una verdadera política pública para el sector del transporte urbano. Lamentablemente hacía años que no había una política en la ciudad que beneficiara de esta manera a los usuarios. Quizás fue la única política en los últimos quince años con este impacto”.

En este marco, es importante que las autoridades públicas de la Provincia de Santa Fe y particularmente de la ciudad de Rosario lleven adelante un contundente reclamo contra la eliminación del Fondo Compensador del Interior. “Saludamos que el Intendente Pablo Javkin haya reaccionado con la misma o más intensidad en el reclamo de los subsidios que tenía el año pasado, veremos los resultados. Como siempre, va a contar con nosotros, como lo hemos hecho siempre, gobierne quien gobierne” concluyó Cavatorta.