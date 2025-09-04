El rechazo del Senado al veto de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad no fue un hecho inédito, pero sí extraordinario. Pasaron más de dos décadas desde la última vez que el Congreso ejerció esa facultad, exponiendo la fragilidad del oficialismo en un terreno clave como el legislativo.

La última vez había sido el 12 de marzo de 2003, cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde decidió vetar de manera total la ley 25.715, que reducía los aranceles de importación del azúcar. Sin embargo, el Parlamento insistió con los dos tercios en ambas cámaras y la norma finalmente quedó promulgada a comienzos de abril de ese mismo año.

En el caso actual, la oposición logró 63 votos en la Cámara alta y dejó en firme la legislación que amplía el presupuesto en el área, actualiza aranceles de prestadores y establece una pensión no contributiva equivalente al 70% de la mínima jubilatoria. Se trata del primer veto de Milei que no prospera en el Congreso.

El presidente libertario, en apenas dos años de mandato, ya recurrió a esta herramienta en seis ocasiones: desde la moratoria previsional y el incremento presupuestario universitario hasta el aumento jubilatorio y la asistencia por inundaciones en Bahía Blanca. Ninguno de esos vetos había sido revertido hasta ahora.

Desde el Gobierno adelantaron que intentarán judicializar la aplicación de la ley de discapacidad, al considerar que compromete el equilibrio fiscal. Sin embargo, el mensaje político quedó claro: el Parlamento no solo revirtió una decisión presidencial, sino que además lo hizo en un hecho que no se repetía desde hace 22 años.