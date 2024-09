Luego de la presentación del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación, para presentar su proyecto de ley de presupuesto y volver a atacar a la clase política y a la oposición, muchos legisladores reaccionaron. Aquí, algunas voces.

Germán Martínez, jefe de bloque Unión por la Patria: “Esperaba más. Me llamó mucho la atención que no se hable del crecimiento del PBI, de inflación, de la situación comercial de la Argentina, del tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias las hizo con dos señales: 60 mil millones de dólares adicionales de ajuste y dijo algo que ni De la Rúa se animó, que es que si no hay recursos no hay piso de coparticipación. Fue un discurso que ni siquiera fue sólido desde lo macro. Sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y las argentinas. Voy a discutir el presupuesto a fondo. De lo que me dijo, no le voy a responder. Le dije que hable sin leer. No puede decir nada sin leer. Después hay que buscar y meterlo adentro de algún buscador. Vi párrafos enteros que ya se habían dicho en otra oportunidad".

Victoria Tolosa, diputada UxP: “Asistimos a otro discurso más de un megalómano. Se tiene que quedar tranquilo el presidente, su gobierno será uno de los más recordados de la Historia Argentina… pero por el nivel de desastre y de caos que está generando en la sociedad. Es preocupante y va a chocar contra una pared. Lamentablemente, en el choque vamos a sufrir los argentinos y las argentinas. Ya que es tan adepto a ese Imperio, deseo de verdad que, con tal de tener razón, no se le ocurra incendiar Roma”.

Lisandro Nieri, diputado UCR: “La presentación del presupuesto 2025 sin déficit parece una obviedad, pero para Argentina es una consigna muy relevante. En Mendoza lo entendimos hace 9 años. El pedido de Milei a las provincias de comprometerse a llevar el gasto público a 25 puntos del PBI es positivo. Muchas provincias recibían transferencias discrecionales que gastaban de manera irresponsable y llevaron al país hacia el desastre fiscal que hoy sufren todos los argentinos”.

Carlos Heller, diputado UxP: “Lo primero que hay que marcar es que la atención que despertó el discurso por cadena nacional fue bajísima. Un dato a tener en cuenta, se hizo esto el domingo a las 21 por el prime time y la gente se bajó. Solo el discurso está plagado de cuestiones incomprobables con números y porcentajes que él sólo sabe cómo se componen”.

Oscar Agost Carreño, diputado Encuentro Federal: “El discurso se centró más en una visión personal de su gestión que en una explicación detallada sobre el contenido real del proyecto. “A partir de mañana (por hoy) comenzaremos a trabajar en las comisiones, y esperamos que el ministro de Economía comparezca para intercambiar ideas en un diálogo constructivo. Aunque el Congreso apoyó cambios, el Presidente parece no comprender que la sociedad no le otorgó un cheque en blanco. Estamos comprometidos con el equilibrio fiscal, pero ese compromiso no es suficiente si no viene acompañado de un programa económico coherente y consistente”.

Martín Lousteau senador y presidente de la UCR: “Nada. Solo circo sin pan”.

Rodrigo de Loredo, jefe de bloque de diputados UCR: “Me parece que vino a cumplir un objetivo comunicacional. Reconstruyó la polarización con el kirchnerismo. Hubo un cruce de chicanas. Está siendo muy ayudado por Cristina en ese sentido. Y se ayudan mutuamente”.