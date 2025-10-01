El oficialismo libertario enfrenta una nueva tormenta política: Patricia Bullrich salió con munición gruesa contra José Luis Espert y sembró dudas sobre su continuidad como candidato a diputado nacional. La ministra de Seguridad no esquivó el tema y fue contundente al referirse a la supuesta transferencia de 200 mil dólares que el economista habría recibido en 2019 del empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico en Estados Unidos. “Hace falta una explicación”, exigió Bullrich, y fue más allá al sugerir que Espert debería renunciar a su candidatura por la gravedad del caso.

Las declaraciones de la ministra se produjeron en una entrevista radial, tras conocerse un documento judicial de Texas que probaría el envío de fondos de Machado a Espert. Aunque la operación data de hace varios años, el caso cobró nueva relevancia con la extradición en curso del empresario a Estados Unidos y su vinculación con el narcotráfico internacional.

“Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación, y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla”, sostuvo Bullrich en diálogo con Radio La Red.

El tono de la ministra se fue endureciendo a lo largo de la entrevista. “Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco”, lanzó, y luego disparó sin medias tintas: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco. No aliadas... que haya recibido plata”.

Consultada sobre si Espert debería dar un paso al costado, Bullrich no dudó: “Es muy importante aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla, ya”, insistió.

Las palabras de la ministra chocan de frente con la postura adoptada por el presidente Javier Milei, quien 24 horas antes había salido en defensa cerrada de Espert. “Chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar”, desestimó el mandatario, intentando bajarle el tono a una causa que involucra a la justicia estadounidense.

Sin embargo, puertas adentro de la coalición oficialista, no son pocos los que comparten el diagnóstico de Bullrich, aunque evitan decirlo en público. El escándalo ya tiene un impacto directo en la campaña de Espert, que atraviesa momentos críticos. En sus contadas apariciones públicas, las preguntas sobre el caso narco eclipsan cualquier intento de agenda electoral, y su figura empieza a incomodar incluso a quienes lo acompañan.

Con el respaldo presidencial aún intacto, pero con un frente interno cada vez más enrarecido, el futuro político de Espert se torna incierto. La presión crece y la ministra de Seguridad dejó en claro que, en su visión, no hay margen para la ambigüedad.