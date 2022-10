El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la noche del domingo en la primera vuelta de las elecciones de Brasil por más de cuatro puntos porcentuales sobre el mandatario Jair Bolsonaro, pero la puja por el poder se definirá el próximo 30 de octubre en balotaje, confirmó el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Eduardo Crespo, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, analizó en el programa de Leo Ricciardino por Sí 98.9 lo que dejó la jornada electoral. "El resultado sorprendió bastante, especialmente porque Bolsonaro sacó muchos más votos de lo que anunciaban las encuestas", dijo. Y explicó: "Lula sacó los votos que esperaban, incluso se especulaba que podía ganar en primera vuelta".

Según el análisis de Crespo, se dio una gran elección del bolsonarismo y de la derecha, principalmente de los sectores de la ultraderecha que ganaron en todo el país, excepto en el nordeste. “Bolsonaro no va a desaparecer de la política brasileña, aunque pierda en la segunda vuelta, lo que es muy probable porque Lula está muy cerca", advirtió.

“Lula nunca ganó en primera vuelta y esta es otra elección donde puede ser presidente, incluso en su reelección”, señaló y sostuvo que la elección del PT “no fue para nada mala”, comparando con los números obtenidos por Fernando Haddad en las elecciones presidenciales anteriores quien saca el 29% de los votos en primera vuelta. “Estamos hablando de 20 puntos adicionados por Lula", señaló sobre el convite electoral donde Bolsonaro llegó al Palacio de Planalto.

“Lo que se ve en estas elecciones es que se licua la derecha moderada, que tiende a desaparecer y es un espacio que cayó abruptamente”, analizó y dijo que los discursos que utilizan estos sectores, cada vez más radicalizados, “pagan” y se tratan de vincular con temas religiosos y un combate permanente a las identidades de género.

"La transición será complicada, pero no creo que haya una tentativa de autogolpe, me parece que nadie espera algo semejante. El debate será duro y probablemente haya episodios de violencia en las calles. Entiendo que estos días van a ser duros", explicó y precisó que Lula llega bastante debilitado y no va a tener mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por lo tanto tendrá que articular un conjunto de alianzas muy grandes para poder gobernar.

Audio de la nota completa.