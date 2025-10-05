La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, expresó con dureza su preocupación por el rumbo del gobierno nacional y la falta de gestión por parte del presidente Javier Milei. “Tenemos un presidente que no tiene idea de cómo manejar un país”, afirmó, cuestionando los recortes en áreas sensibles como universidades, salud y adicciones. Schmuck criticó la ausencia de políticas federales y el incumplimiento de leyes como la coparticipación y el impuesto al combustible, cuyos fondos —según denunció— ya no llegan a Santa Fe.

Desde una mirada política más amplia, Schmuck planteó en Sí 98.9 que la llegada de Milei al poder no fue solo por su audacia, sino por “la derrota previa de la política tradicional”, a la que calificó de “derrotada y señalada por la gente”. En ese sentido, llamó a construir una oposición “con ovarios bien puestos”, que no especule con encuestas sino que enfrente al presidente con propuestas, gestión y trabajo legislativo concreto.

La dirigente destacó la necesidad de recuperar una política basada en la escucha, el diálogo y la capacidad de gestión. “La mejor política pública es la que se somete al debate”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el liderazgo se mide “por la capacidad de convencer y dejarse convencer, incluso por quienes piensan distinto”.

En ese marco, defendió la conformación del espacio Provincias Unidas, integrado por gobernadores de distintos signos políticos que, según ella, “demuestran que se puede gobernar bien aún con un Estado nacional ausente”. Reivindicó la figura de la vicegobernadora Gisela Scaglia como primera candidata a diputada nacional, y del gobernador Maximiliano Pullaro, subrayando que “la mejor crítica a este gobierno nacional es gestionar bien tu provincia”.

Schmuck también denunció el vaciamiento de políticas públicas fundamentales. Puso como ejemplo los dispositivos de atención a consumos problemáticos que el municipio sostiene en soledad: “Lo mismo que hicieron con los jubilados y con las personas con discapacidad: los dejan morir, no los cierran pero los vacían”.

Pese al difícil contexto nacional, la dirigente celebró lo que considera “el renacer de Rosario”, destacando los avances en seguridad, cultura y obras públicas. “Rosario volvió con más fuerza que nunca”, dijo, enumerando eventos como los Juegos Odesur y obras emblemáticas financiadas con recursos locales, como la Rambla del Tricentenario, la renovación del Parque España y el Centro Fontanarrosa.

Por último, enfatizó que, a pesar de la falta de respaldo nacional, la ciudad sigue adelante gracias al esfuerzo conjunto del municipio y los vecinos: “Vale la pena seguir haciendo el esfuerzo. Para eso nos pagan el sueldo los rosarinos: para que puedan vivir un poco mejor”.