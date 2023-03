¿A quién elegiría el tercio de votantes kirchneristas si no se presenta Cristina?

Un tercio de encuestados en Argentina reconoce que votaría a Cristina Fernández de Kirchner en caso de que se presente en las próximas elecciones presidenciales. El piso histórico de votos que maneja la actual vicepresidenta tiene un techo a la hora de competir en un balotage con distintos aspirantes al sillón de Rivadavia.

Los supuestos de cara a las próximas elecciones los planteó la consultora política Escenarios. La agenció intentó indagar sobre el impacto que generó el anuncio de la ex presidenta el 6 de diciembre pasado, cuando dijo, en medio del veredicto por la causa Vialidad, que no sería candidata en las próximas elecciones.

Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 Escenarios ejecutó una serie de estudios de opinión pública, que buscan identificar el tablero en el cual aquella decisión anunciada (renunciamiento) deberá ser ratificada o bien revisada. Durante las últimas semanas la definición de CFK quedó envuelta en un manto de dudas a partir del clamor de dirigentes y militantes que le piden presencia en la contienda electoral.

Desde la consultora dirigida por Pablo Touzón y Federico Zapata, consultaron a un universo de 4.800 personas cómo les impacta el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de no postularse en 2023. El 55,88% de los encuestados afirma que el anuncio no le impacta ya que no tenía pensado votarla. Sin embargo, el 32,75% asegura que le hubiera gustado votar a Cristina Fernández de Kirchner.

Al grupo de votantes de CFK, les preguntaron a quién votarían en caso de que ella no se postule en 2023. Les ofrecieron optar por un listado amplio con candidatos del oficialismo y de la oposición. Dentro del oficialismo, los candidatos más elegidos son Alberto Fernández (28,12%), Sergio Massa (21,57%) y Axel Kicillof (20,28%).

Por el lado de la oposición, quienes fueron más seleccionados son Horacio Rodríguez Larreta (4,89%), Javier Milei (4,66%) y Juan Schiaretti (1,73%). Un 10,28% no identifica un candidato que pueda votar en reemplazo de CFK.

Durante febrero, hicieron una prueba piloto de escenarios de balotajes posibles entre la candidata más fuerte del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner y los principales referentes de la oposición: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei.

En todos los escenarios de balotajes planteados el candidato más elegido es el candidato de la oposición. El escenario con mayor diferencia entre los candidatos es el de CFK (34,44%) frente a Patricia Bullrich (52,53%). Por otra parte, el escenario con menor diferencia es el de Cristina Fernández de Kirchner (34,61%) frente a Javier Milei (41,77%).

A modo de síntesis, y a raíz de los datos obtenidos, desde la consultora dejaron una serie de conclusiones:

(a) El Frente de Todos no logra reemplazar la electorabilidad que aporta CFK a la coalición. En un escenario donde CFK no forme parte de la oferta electoral, la coalición podría perforar el piso de los 30 puntos porcentuales. Esta dinámica estimula la revisión de la decisión de CFK y la necesidad política de que forme parte de la oferta electoral en 2023.

(b) Aún jugando CFK, la electorabilidad del Frente de Todos se encuentra golpeada y en pisos históricos en torno a los 30 puntos porcentuales. El 58% de los encuestados quiere que el Frente de Todos pierda en las próximas elecciones.

(c) La agenda de la “lucha contra la Justicia” resulta insuficiente y/o incluso contraproducente para revertir la crisis del Frente de Todos con su sociología. En parte, porque el grueso de los entrevistados considera que CFK es culpable y en parte porque, aún siendo un poder “cuestionado”, la reputación del Poder Judicial es más competitiva que la reputación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.