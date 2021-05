La diputada Estela Regidor, quien forma parte de la Unión Cívica Radical y de la alianza Juntos por el Cambio, es parte de un escándalo tras conocerse una serie de audios donde se la escucha organizando un sistema de recaudación sobre los sueldos de sus asesores.

La legisladora representa a la provincia de Corrientes y fue célebremente conocida por su participación en el debate de legalización de la IVE donde comparó a los perritos, mascotas, con las personas gestantes. “¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte”, dijo esa vez Regidor desde su banca en el Congreso.

En los audios se le escucha a la diputada explicando a sus asesores que sólo percibirán la mitad de sus salarios, mientras que el resto le será entregado directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo. “Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro", sostuvo.

En los audios difundidos, atribuidos a Estela Regidor, se escucha: "Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro".

“Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargas de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas “, ostentó la correntina en la conversación con sus asesores.

Después de recibir dichas acusaciones, regidor enfrentó el problema presentando un comunicado a la prensa, en donde sostuvo: “De ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona”.

“Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos”, manifestó también en el texto.