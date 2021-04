Dos de los veedores que participan del concurso preventivo de la empresa Vicentin, le señalaron al juez en lo civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que en las revisiones sobre la situación económica de la multinacional se echaron por tierra y se omitieron los seguros contratados, lo que pone en riesgo y amenaza los patrimonios activos, el grueso de los puestos de trabajo y la integridad sobre el derecho de los acreedores.

El abogado Gustavo Feldman, quien representa a un grupo de productores, la mayoría de ellos vinculados al mundo cooperativo y damnificados por la situación económica que atraviesa el grupo cerealero, dijo en Sí 98.9 que “es increíble que no se haya puesto antes atención en esta cuestión”.

Del mismo modo Feldman contó cómo se dieron estos hechos que comenzaron en 10 de enero de este año, cuando el juez Lorenzini, sacó una resolución donde instruyó que se debe realizar un análisis sobre la posible subvaluación, respecto de las primas y los premios y las pólizas de todos los seguros de la concursada.

“Cuando hablamos de todos los seguros, hablamos de los seguros por las propiedades, de vida y de los directivos”, explicó Feldman, y además narró que Juan José López Forastier y Sergio Juan Arelovich, ambos veedores, le notificaron al magistrado que uno de los puntos solicitados en el marco del concurso preventivo de 2020, cuando se cristalizó la crisis en Vicentin, no se está consumando.

“Los veedores, por cierto muy prestigiosos en el ámbito académico, le dicen al juez que tiene el deber jurídico de alertarlos sobre la necesidad extrema y urgente de realizar un pormenorizado análisis que hace a todos los seguros, además dicen que ya hicieron ellos su análisis preliminar donde deben abordarse determinados tópicos”, aclaró el letrado.

Después indicó que se trata de ocho puntos donde se clarifica cuáles son las propiedades de la empresa y otros valores de la misma, además de cuánto están valuadas estas y cuáles son las primas de los seguros. “Estamos hablando de mucha plata, pero me imagino que es sideral lo que Vicentin paga por seguros”, exclamó.

Feldman mencionó que los auditores forenses le comunicaron a los dos veedores que el tema seguros, “no está en el proyecto ni en el plan de trabajos de la auditoría forense”. Y lo segundo es que “se podría estar ante la omisión de delitos de acción pública”.

En cuanto a la nota enviada a Lorenzini deja en claro la necesidad de dar a conocer la totalidad de los Seguros de Daños Patrimoniales y de Personas con el detalle de las compañías aseguradoras intervinientes, tanto en el país como en el extranjero”. En ese sentido los veedores propusieron “determinar si las sumas aseguradas se corresponden con los valores reales de los activos de la empresa y si los activos del grupo se encuentran debidamente cubiertos con el fin de garantizar efectivamente el patrimonio que es resguardo de los acreedores”.

También reclamaron “el debido control respecto del trámite de los siniestros que hayan acontecido con posterioridad a la presentación del concurso y verificar que las liquidaciones de los daños se ajusten a las previsiones de las pólizas involucradas”, además de “verificar si existen siniestros pendientes de pago de fecha anterior al concurso y cuáles son los motivos de la demora”

Asimismo Feldman ve como imprescindible contar con un auditor experto en la materia que con premura se avoque a la cuestión, con el designio de garantizar la fortaleza del proceso y la recta administración de justicia. Conjuntamente el letrado sustentó que el juez Lorenzini está rozando los límites del Código Penal, como también los auditores forenses, que su trabajo es “sumamente subjetivo” para la causa. “Eso está hace siete u ocho días hábiles en el despacho del juez esperando que este tome una decisión”, reclamó y remató luego: “A mí me parece que cómo venimos, de descubrir maniobra tras maniobra, no me extrañaría que esto sea un tópico más de este desfalco que se ha producido”.

Entre los avances que espera está la posible declaración del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que de acuerdo a su información, la semana próxima respondería a la Justicia con un oficio, sobre el pliego que le envió en su momento el fiscal rosarino Miguel Moreno, en cuanto a la construcción de sellos para tomar deuda. Y si ratifica el mandatario que la directiva de la empresa, cuando mantuvo una reunión con él en diciembre de 2019 dijo eso, “se estará configurando el ardid de la estafa”.

Por otro lado, y ya en el final aludió que la Fiscalía está procesando todo lo que recolectó durante estos meses, entre ello material informático, como además las actas de directorio, cruciales para entender el movimiento interno de la empresa y su división de roles y tareas. “En 30 días más es probable que comiencen las imputaciones”, confió Feldman.