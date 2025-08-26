La empresa de cosechadoras Vassalli, ubicada en la localidad santafesina de Firmat, no pagó los salarios de sus trabajadores y se encuentra en una situación crítica.

Según la Unión Obrera Metalúrgica, la firma no abonó los salarios de julio, tampoco el aguinaldo y mucho menos un último aumento acordado.

En ese marco, la UOM Firmat, junto a los trabajadores de Vassalli, se encuentra en estado asambleario y en alerta y movilización.

Por lo pronto, Pablo Cerra, abogado de la UOM Rosario, quien representa legalmente a los operarios de Firmat, informó que este martes habrá una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial.

Cabe indicar que los trabajadores, con apoyo del gremio, anunciaron que si no hay una respuesta favorable por parte de la patronal, con el correr de los días “se acentuará la protesta”.

Por lo pronto, la primera medida de fuerza fue la retención de tareas desde este viernes pasado y la asamblea permanente.

Asimismo, Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, aseguró que no se han tomado medidas de corte de rutas ni bloqueo en el ingreso a la planta, como trascendió en algunos medios.