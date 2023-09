Tras idas y vueltas con las empresas de medicina prepaga, que pretendían un fuerte aumento en sus cuotas, el gobierno nacional anunció un acuerdo para congelar los valores durante 90 días. Pero para que eso suceda, los clientes deberán completar un formulario en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los beneficiarios serán quiénes hayan percibido ingresos menores a $ 600 mil en julio de 2023. En septiembre, octubre y noviembre podrán completar una declaración jurada en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud (MISSSalud).

El sitio de MiSSSalud redirecciona al de la AFIP, donde la persona tendrá que ingresar con su CUIL y clave fiscal nivel 3 o superior y adherir el servicio Mi SSSalud a la clave fiscal (se hace en el apartado "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal").

Una vez adherido el servicio de MiSSSalud al perfil de la clave fiscal en AFIP será posible acceder, a través del link original, al apartado "Declaración jurada para usuarios de prepagas".

Esa declaración jurada pedirá el CUIT de la compañía de medicina prepaga.

Quiénes pueden acceder al congelamiento de la cuota

No poseer ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $ 2.000.000 (dos millones de pesos).

No ser propietario de DOS (2) o más inmuebles.

No ser propietario de TRES (3) o más vehículos (excepto los hogares donde exista al menos uno o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad).

No ser propietario de UNA (1) o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP.

No ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.