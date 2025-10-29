La multinacional sueca SKF informó este miércoles que cerró su planta de producción de rodamientos (rulemanes) ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas y que se reconvertirá en una compañía dedicada exclusivamente la importación de piezas. La histórica firma ya despidió a 145 trabajadores y en los próximos días podría sumar más desvinculaciones.

A través de un comunicado difundido en Estocolmo, la compañía oficializó la información que había comenzado a circular este lunes como una versión de origen sindical. El comunicado, firmado por Manish Bhatnagar, presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia de SKF, sirve también para entender la situación de crisis que atraviesa la industria autopartista en nuestro país.

“SKF continúa adaptando sus operaciones de fabricación para concentrar la producción en instalaciones con mayor tecnología, innovación y escala. Como parte de esta estrategia para optimizar sus operaciones a nivel mundial, SKF anuncia hoy la decisión de reubicar parte de sus operaciones en Argentina, lo que implica la interrupción de la producción en su planta de Tortuguitas”, afirma el comunicado.

SKF plantó bandera en el país en 1917, apenas 10 años después de su fundación en Suecia. Y en 1972, sumó a su actividad comercial la fabricación local de rodamientos.

Sin embargo, desde la empresa afirmaron que "mantendrá su presencia local para apoyar a sus clientes con una cartera integral de soluciones de alto valor”.

“Tras evaluar exhaustivamente diversas alternativas, lamentablemente no hemos encontrado una alternativa viable al cierre de la planta de Tortuguitas. Sin duda, se trata de una decisión difícil, pero necesaria para garantizar nuestra competitividad global a largo plazo”, señalaron y aclararon que "mantiene un compromiso total y dialoga con los empleados y sus representantes para apoyarlos durante todo el proceso (de despido)”.

La producción que hasta ahora era ejecutada en el país será trasladada a otras plantas dentro del área de influencia global de SKF, entre las que figuran las de Brasil.