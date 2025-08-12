La mediana de los precios de alquiler de monoambientes en agosto es de 300 mil pesos, la de los departamentos de dos ambientes es de 380 mil pesos y la de tres ambientes 500 mil pesos. Los aumentos interanuales fueron de 81,8%, 72,7% y 81,8% respectivamente.

Según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), con respecto al mes anterior, los precios de oferta de alquileres de los monoambientes aumentaron 3,4%. En los departamentos de dos y tres ambientes no se observan variaciones mensuales.

Desde el Ceso subrayaron que “la dinámica interanual de precios muestra aumentos de entre 73% y 82% en el mes de agosto, mientras que la inflación proyectada se ubica cercana al 40%".

“Además, en pleno contexto de renegociación de las paritarias docentes, resulta de interés destacar que un maestro de grado sin antigüedad destina el 54% de su salario al alquiler de un departamento de 2 ambientes, sin contar los gastos en expensas y servicios”, añadieron.

En tanto, los jubilados que tienen un ingreso de $384.305 deben gastar el 78,1% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.

Por su parte, los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.000) destinan el 93,2% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente

El informe subraya que el Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 55,7% al primer día hábil de agosto.

Asimismo, aclara que los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16,9% del costo de alquiler.