Un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO) alerta sobre la fuerte caída en la venta de autos y motos. En diálogo con Sí 98.9 Celina Calore, economista integrante del CESO y una de las encargadas de la elaboración del estudio, detalló las particularidades que se revelan a partir de los datos obtenidos.

En diálogo con Leo Riciardino por Estamos de vuelta puntualizó que “el mercado de autos es un rubro para el cual se necesita cierto poder adquisitivo” por lo cual viene siendo particularmente afectado en este año ante la fuerte caída del poder adquisitivo de la ciudadanía en general.

“Venimos desde principio de año con fuertes caídas que representan un acumulado del 20% respecto al año pasado. En su momento había mucha demanda y poca oferta en concesionarios, hoy directamente no hay demanda”, detalló.

El informe elaborado en base a los datos de la DNRNPA detalla que los patentamientos de autos 0km cayeron 10,6% con respecto al mismo mes de 2023, y en términos acumulados la variación negativa fue de 24,1%. En el mismo sentido, las transferencias de autos usados bajaron 0,7% en junio, mientras que para el período ene-jun la caída fue de 8,8%.

El mismo escenario se presenta en el mercado de motos. “Si bien es un medio de transporte más accesible, tuvo cinco meses de fuerte baja y en junio un leve crecimiento”, sumó.

Los patentamientos de motos 0km subieron 11,5%% con respecto al mismo mes de 2023, aunque en términos acumulados se observa una caída de 6,61%. Por otro lado, las transferencias de motos usadas bajaron 0,9% en junio, mientras que para el período enero -junio la suba fue de 2,1%.%.

Segundo semestre: Es una economía que sigue cayendo, si el consumo no repunta, no repunta la actividad económica, y ahí no mejora la recaudación", concluyó Calore.