Tres grandes empresas se unen para quedarse con Vicentin

Este jueves por la tarde, a través de un comunicado oficial del directorio de Vicentin, se conoció que Molinos Agro, ACA y Glencore (rebautizada mundialmente Vitrerra desde diciembre) hicieron una oferta para quedarse con la empresa o con su mayoría accionaria.

“Un grupo mayoritario de accionistas de Vicentin han aceptado una manifestación de interés no vinculante presentada por tres compañías, de extensa trayectoria en la industria, que tienen la vocación de evaluar la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del capital de la Sociedad a través de la modalidad de capitalización”, informó la propia agroexportadora.

La noticia llega dos semanas después de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suspendiera a Vicentin para operar en el mercado de cambios y realizar pagos al exterior en reclamo de una deuda de liquidación de US$140 millones. También llega en la semana en que el Maxim Group de Nueva York, el banco encargado de buscar “nuevas inversiones”, tiraba formalmente la toalla por falta de inversores.

En el mismo comunicado presentado desde la empresa aclaran que “alternativamente, los interesados podrían evaluar la utilización de los activos de la Sociedad bajo la modalidad de fasón, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen el derecho a ingresar al capital social de la Sociedad”

Algo que ya están haciendo ACA y Molinos mediante contratos para usar las instalaciones de Vicentin, los que le han permitido hasta ahora a la empresa en concurso mantener los sueldos de los empleados al día e ir reduciendo el nivel de perdidas post stress financiero.

En su último ejercicio ejercicio la pérdida fue de $15.194.153.602, por debajo de los $72.100.201.211 del ejercicio anterior, gracias a que continuo operando “a fazon” en manos de otras empresas como Diaz & Forti hoy suspendida por el gobierno por no liquidar los dólares de la exportación.

Desde la agroexportadora en strees financiero aclararon en su comunicado oficial que la manifestación de interés de las tres compañías no requiere exclusividad alguna, ni de su aceptación por parte de los accionistas de Vicentin.

Esta manifestación no asegura que finalmente se concrete la operación aunque se especula que no se hubiese hecho pública de no estar encaminada.

A partir de la oferta comienza el proceso de auditoría (due diligence) de la Sociedad, para conocer el estado actual de sus activos y sus cuentas y finalmente el valor de la misma y sus acciones.

Este proceso podría demorar hasta tres meses, luego de los cuales se podría concretar la operación que daría nacimiento al nuevo grupo con participación nacional e internacional.

También en ese plazo se debería efectuar una propuesta a los acreedores que siguen esperando cobrar aunque sea una parte de los 1300 millones de dólares que Vicentin les debe, entre ellos el estado argentino que parece mirar todo desde afuera después del fallido intento de intervención.

“En cualquier caso, los accionistas de Vicentin asumirán el compromiso de no realizar retiros de fondos de la sociedad, hasta tanto se hubieran saldado las deudas en el marco de dicho Concurso Preventivo”, manifestaron los integrantes de la agroexportadora el comunicado.

Si finalmente avanza este acuerdo y la conformación del “super grupo exportador”, este podrá llegar a quedarse hasta el 90% de las acciones de la empresa, ya que los directivos y actuales socios de Vicentin se reservan el 10%

Historia repetida

Salvo por ACA el resto de las empresas involucradas en la noticia de hoy tienen relación de vieja data. Tanto Vicentin, como Glencore (ahora Viterra) y Molinos Agro fueron socios en la creación de Renova.

Fundada por Vicentín en sociedad con Oleaginosa Moreno (Glencore) Renova se presentó al mundo en 2013 como una de las plantas de biodiesel más grandes del mundo.Luego ingresó Molinos para la capitalización de la empresa. Al poco tiempo Vicentín y Glencore compraron la participación del 33.3% que poseía Molinos transformando la sociedad en un 50/50.

Luego con el default de Vicentin, la empresa argentina vendió parte de su paquete accionario a Glencore, en una operación que sigue siendo investigada y es objetada por los acreedores de la empresa santafesina que se preguntan a donde fue a parar la venta de esas acciones.

A esta relación de vieja data se agrega ahora ACA, que es el mayor acreedor comercial privado de Vicentin en el concurso preventivo de acreedores que lleva adelante el Juez Fabian Lorenzini de Reconquista y en el que todavía no se vislumbra como cobraran el resto de los acreedores entre ellos el Banco Nación y el grupo de bancos internacionales privados.

También la operación parece calcada de lo que fue cuando el gigante mundial Glencore de origen anglozuiso se quedó con la empresa nacional Oleaginosa Moreno a finales de los 90.

Allá por 1997 Glencore adquirió el 51% del grupo Moreno que poseía una deuda de alrededor de $ 450 millones. Deuda “absorbida” por los nuevos accionistas multinacionales y que fue a parar a los bolsillos de los 25 bancos acreedores. Algo similar con lo que puede pasar con esta “inversión” que puede terminar en los bolsillos de los principales acreedores de Vicentin: los bancos internacionales.

Sigue la investigación

Paralelamente a este anuncio en Reconquista el Juez Lorenzini sigue la investigación que esta etapa tiene como protagonistas a los síndicos (que defienden las explicaciones de la empresa) y los auditores forenses (que la cuestionan).

Esta misma semana Lorenzini desecho un recurso presentado por el directorio de la empresa para que los auditores no avancen en la investigación de correos electrónicos y más de 1000 documentos en los que buscan explicación a transacciones que no demuestran un accionar legal de la empresa, y que podrían probar la hipótesis de que se perjudico a los acreedores mientras se desviaban los fondos a otras empresas relacionadas o paraísos fiscales.