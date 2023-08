El panorama de incertidumbre generado a raíz de la devaluación del peso argentino y el resultado de las PASO del domingo continúa presentándose como terreno fértil para la especulación del mercado. Las nuevas listas de precios ya muestran una remarcación aún superior a la derivada realmente de la medida económica. Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, confirmó en Si98.9 que ya detectaron en las listas “aumentos de 15%, 20% y hasta el 30% en algunos casos, conforme los rubros y la situación”.

“Ya sabemos las reacciones que tiene cada acción de este tipo (por la devaluación). La problemática es la especulación que hay en el medio, porque cuando un comerciante no tiene lista de precios o no le atienden el teléfono y no sabe a qué precio van a reponer la mercadería que tienen, y por supuesto no quieren perder su capital, empiezan a usar el ojímetro y la aproximación de a cuánto imagina que estará en virtud de la devaluación. Ahí se empiezan a generar precios distorsivos”, explicó el titular de CAME y la AER.

En este sentido, explicó que, además, cada vez que se genera esa distorsión de precios, con valores más caros de los debidos, nunca se vuelven a corregir. No obstante, Diab remarcó que en este panorama el comerciante pierde rentabilidad, porque “ninguno está en condiciones de poder vender fuera del precio del mercado”, y especialmente los pequeños comerciantes que se enfrentan a grandes competencias. “Entonces, se opta siempre por perder rentabilidad antes de perder el cliente”, agregó.

Ante este panorama, se da prácticamente por hecho que en los próximos días comenzará a estabilizarse nuevamente la situación, pero manteniéndose los precios distorsionados de las nuevas listas como índice base.

El empresario consideró que en esta ocasión no se ha dado el fenómeno de que los comercios stockeen materiales o productos, previniendo este panorama incierto después de las elecciones primarias: “Ocurre que no hay posibilidades en líneas generales, porque no hay mucho de todo. Al no haber problemas con la importación, no vemos que haya gran producción de una diversidad de productos que necesitan alguna materia o un componente importado, por lo cual la mayoría tiene lo justo y necesario. Solamente alguna empresa que es importadora o que por algún motivo tuvo la posibilidad de traer y stockear productos (porque tuvo de alguna manera la suerte de que se lo habilitaran), pero en general el pequeño comerciante no llega a ese nivel”.

Finalmente, señaló que este panorama económico y comercial que se está viviendo esta semana es el primer shock post eleccionario, donde para muchos ha sido una sorpresa cómo ha quedado la división de los tercio, algo que “también genera hacia el futuro alguna incertidumbre”, ya que “las tres plataformas son bastante diferentes y dependiendo de cada uno va a haber una economía pensante en que puede afectar o no a cada quien”.

“Pero creo que por estos días se va a tranquilizar un poco más el mercado y vamos a tratar de llegar a las elecciones generales dentro de términos bastante razonables”, concluyó Diab, intentando aportar certidumbre y serenidad en días de cálculos y agitación.