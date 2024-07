El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó algunos detalles sobre el proyecto que permitirá el pago de propinas utilizando medios electrónicos y afirmó que la iniciativa beneficiará trabajadores, empresarios y consumidores. Sin embargo, desde el gremio de trabajadores gastronómicos no se mostraron muy optimistas con la medida.

“Si esto no pasa por las Cámaras, se legisla, se modifica la artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo en su totalidad y se le da algo correcto, va a haber juicios”, indicó el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Turismo, Hostelería y Gastronomía (Uthgra) de Rosario, Sergio Ricúpero. “Si sale por decreto, va a pasar por la Justicia”, aclaró., en diálogo con Sí 98.9.

Este jueves, a través de su cuenta de X, el funcionario nacional aclaró que “la propina seguirá siendo voluntaria”, y aseguró que “el único cambio es que podrá sumarse al ticket”. “Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector”, destacó.

En cuanto a la formalización de la propina en el ticket, Ricúpero aclaró que la medida no garantiza que el salario del trabajador se incremente. “Tiene que estar conformando parte del salario del trabajador, porque la propina la recibe un sector de los trabajadores. Además, hay negocios que obligan a repartir para pagar de menos", comentó el dirigente y remarcó: "Ojo que en muchos lugares se la quedan los dueños”.

Al ser consultado por Leo Ricciardino sobre la posibilidad de que la actividad caiga por la inclusión de otra suma al precio que paga el consumido, el secretario gremial de Uthgra descartó una incidencia directa en el consumo. “Si los precios no son adecuados, la gente no va a ir, más allá de la propina”, dijo.

Por otra parte, el dirigente local apuntó a los bares y restaurantes que evaden impuestos y no registran correctamente a sus empleados. “Si no pedís el ticket fiscal no te lo da nadie. En nuestra actividad el Estado recauda mal porque hay una evasión considerable", indicó y agregó: "Los recibos de sueldo no reflejan la realidad”.